Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Які пільги можуть отримати багатодітні родини у травні 2026 року: перелік

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 15:40
Пільги для багатодітних сімей: на яку допомогу можуть розраховувати українці
Пільги для багатодітних сімей в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Для багатодітних сімей в Україні передбачена державна допомога та соціальні гарантії. Наші громадяни можуть отримати пільги, пов’язані з житлом, комунальними послугами, цінами на пальне тощо. Не завадить дізнатися, на що варто розраховувати деяким українцям у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає про пільги для багатодітних сімей в Україні.

Знижки та житлове забезпечення

Стаття 13 закону "Про охорону дитинства" затвердила право сімей із дітьми на пільгові довгострокові кредити, знижки на предмети довгострокового користування і першочергове житлове будівництво. Йдеться про:

  • 50% знижки на плату за користування житлом у межах норми (21 кв. метр загальної площі на кожного члена родини, який постійно проживає у квартирі/будинку, плюс додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
  • 50% знижки на плату за користування комунальними послугами (газ, електроенергія тощо);
  • 50% знижки на паливо, в тому числі рідке, у межах норм, визначених законодавством (якщо будинок без центрального опалення);
  • позачергове встановлення квартирних телефонів;
  • 50% знижки на плату за користування квартирним телефоном.

Закон "Про житловий фонд соціального призначення" гарантує родинам із п’ятьма і більше дітьми позачергове отримання квартири або садибного будинку з житлового фонду соціального призначення. Аналогічне першочергове право мають одинокі матері та батьки, які виховують трьох або чотирьох дітей.

Додаткові пільги для багатодітних родин

Пенсія за особливі заслуги перед Україною передбачена для матерів, які народили і виховали до шестирічного віку щонайменше п’ятьох дітей. Стаття 5 однойменного закону встановила грошове забезпечення на рівні 35-40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — від 908,25 грн до 1 038 грн на 1 січня 2026 року.

Читайте також:

Плюс одному з батьків у родині з двома і більше дітьми віком до 15 років надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Це гарантує стаття 19 закону "Про відпустки".

Раніше Новини.LIVE писали, які пільги на проїзд у транспорті мають пенсіонери. Люди похилого віку не платять за поїздки у трамваях, тролейбусах, міських автобусах і приміських електропоїздах. Водночас пільга поширюється не на всі види транспорту.

Також Новини.LIVE розповідали, що батьки учасників бойових дій можуть отримати пільги на комунальні послуги. Держава компенсує 75% вартості, а ветеранам з інвалідністю — до 100%. Оформити допомогу можна різними способами: онлайн, поштою або через Пенсійний фонд.

діти пільги соціальна допомога
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації