Пільги для багатодітних сімей: на яку допомогу можуть розраховувати українці

Для багатодітних сімей в Україні передбачена державна допомога та соціальні гарантії. Наші громадяни можуть отримати пільги, пов’язані з житлом, комунальними послугами, цінами на пальне тощо. Не завадить дізнатися, на що варто розраховувати деяким українцям у 2026 році.

Знижки та житлове забезпечення

Стаття 13 закону "Про охорону дитинства" затвердила право сімей із дітьми на пільгові довгострокові кредити, знижки на предмети довгострокового користування і першочергове житлове будівництво. Йдеться про:

50% знижки на плату за користування житлом у межах норми (21 кв. метр загальної площі на кожного члена родини, який постійно проживає у квартирі/будинку, плюс додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

50% знижки на плату за користування комунальними послугами (газ, електроенергія тощо);

50% знижки на паливо, в тому числі рідке, у межах норм, визначених законодавством (якщо будинок без центрального опалення);

позачергове встановлення квартирних телефонів;

50% знижки на плату за користування квартирним телефоном.

Закон "Про житловий фонд соціального призначення" гарантує родинам із п’ятьма і більше дітьми позачергове отримання квартири або садибного будинку з житлового фонду соціального призначення. Аналогічне першочергове право мають одинокі матері та батьки, які виховують трьох або чотирьох дітей.

Додаткові пільги для багатодітних родин

Пенсія за особливі заслуги перед Україною передбачена для матерів, які народили і виховали до шестирічного віку щонайменше п’ятьох дітей. Стаття 5 однойменного закону встановила грошове забезпечення на рівні 35-40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — від 908,25 грн до 1 038 грн на 1 січня 2026 року.

Плюс одному з батьків у родині з двома і більше дітьми віком до 15 років надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Це гарантує стаття 19 закону "Про відпустки".

