Льготы для многодетных семей: на какую помощь могут рассчитывать украинцы

Льготы для многодетных семей в Украине.

Для многодетных семей в Украине предусмотрена государственная помощь и социальные гарантии. Наши граждане могут получить льготы, связанные с жильем, коммунальными услугами, ценами на топливо и пр. Не помешает узнать, на что стоит рассчитывать некоторым украинцам в 2026 году.

Скидки и жилищное обеспечение

Статья 13 закона "Об охране детства" утвердила право семей с детьми на льготные долгосрочные кредиты, скидки на предметы долгосрочного пользования и первоочередное жилищное строительство. Речь идет о:

50% скидки на плату за пользование жильем в пределах нормы (21 кв. метр общей площади на каждого члена семьи, который постоянно проживает в квартире/доме, плюс дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

50% скидки на плату за пользование коммунальными услугами (газ, электроэнергия и т.д.);

50% скидки на топливо, в том числе жидкое, в пределах норм, определенных законодательством (если дом без центрального отопления);

внеочередном установлении квартирных телефонов;

50% скидки на плату за пользование квартирным телефоном.

Закон "О жилищном фонде социального назначения" гарантирует семьям с пятью и более детьми внеочередное получение квартиры или усадебного дома из жилищного фонда социального назначения. Аналогичное первоочередное право имеют одинокие матери и родители, воспитывающие трех или четырех детей.

Дополнительные льготы для многодетных семей

Пенсия за особые заслуги перед Украиной предусмотрена для матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста не менее пяти детей. Статья 5 одноименного закона установила денежное обеспечение на уровне 35-40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — от 908,25 грн до 1 038 грн на 1 января 2026 года.

Плюс одному из родителей в семье с двумя и более детьми в возрасте до 15 лет предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней). Это гарантирует статья 19 закона "Об отпусках".

