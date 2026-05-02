Какие льготы могут получить многодетные семьи в мае 2026 года: перечень

Какие льготы могут получить многодетные семьи в мае 2026 года: перечень

Дата публикации 2 мая 2026 15:40
Льготы для многодетных семей: на какую помощь могут рассчитывать украинцы
Льготы для многодетных семей в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Для многодетных семей в Украине предусмотрена государственная помощь и социальные гарантии. Наши граждане могут получить льготы, связанные с жильем, коммунальными услугами, ценами на топливо и пр. Не помешает узнать, на что стоит рассчитывать некоторым украинцам в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о льготах для многодетных семей в Украине.

Скидки и жилищное обеспечение

Статья 13 закона "Об охране детства" утвердила право семей с детьми на льготные долгосрочные кредиты, скидки на предметы долгосрочного пользования и первоочередное жилищное строительство. Речь идет о:

  • 50% скидки на плату за пользование жильем в пределах нормы (21 кв. метр общей площади на каждого члена семьи, который постоянно проживает в квартире/доме, плюс дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
  • 50% скидки на плату за пользование коммунальными услугами (газ, электроэнергия и т.д.);
  • 50% скидки на топливо, в том числе жидкое, в пределах норм, определенных законодательством (если дом без центрального отопления);
  • внеочередном установлении квартирных телефонов;
  • 50% скидки на плату за пользование квартирным телефоном.

Закон "О жилищном фонде социального назначения" гарантирует семьям с пятью и более детьми внеочередное получение квартиры или усадебного дома из жилищного фонда социального назначения. Аналогичное первоочередное право имеют одинокие матери и родители, воспитывающие трех или четырех детей.

Дополнительные льготы для многодетных семей

Пенсия за особые заслуги перед Украиной предусмотрена для матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста не менее пяти детей. Статья 5 одноименного закона установила денежное обеспечение на уровне 35-40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — от 908,25 грн до 1 038 грн на 1 января 2026 года.

Плюс одному из родителей в семье с двумя и более детьми в возрасте до 15 лет предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней). Это гарантирует статья 19 закона "Об отпусках".

Ранее Новини.LIVE писали, какие льготы на проезд в транспорте имеют пенсионеры. Пожилые люди не платят за поездки в трамваях, троллейбусах, городских автобусах и пригородных электропоездах. В то же время льгота распространяется не на все виды транспорта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что родители участников боевых действий могут получить льготы на коммунальные услуги. Государство компенсирует 75% стоимости, а ветеранам с инвалидностью — до 100%. Оформить помощь можно разными способами: онлайн, по почте или через Пенсионный фонд.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
