Соцпакет для родителей УБД: перечень льгот в мае 2026 года

Соцпакет для родителей УБД: перечень льгот в мае 2026 года

Дата публикации 26 апреля 2026 18:15
Поддержка для родителей УБД: какие скидки можно получить в мае 2026 года
Поддержка родителей УБД в мае. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Часто близкие родственники защитников не до конца знают, на какую помощь от государства они имеют право. На самом деле семьи участников боевых действий (УБД) могут существенно сэкономить — в частности на оплате коммунальных услуг.

О том, какие скидки могут получить матери и отцы УБД в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кто из родственников УБД имеет право на льготы

Государственная поддержка предусмотрена для ближайших родственников военного. Речь идет о:

  • детях до 18 лет;
  • муже или супруге;
  • родителях, которые утратили трудоспособность;
  • совершеннолетних детях с инвалидностью (если они не женаты);
  • родственниках, которые ухаживают за ветеранами с инвалидностью из-за войны.

Какие скидки могут получить родители УБД в мае

Одна из самых ощутимых льгот — это компенсация 75% стоимости жилищно-коммунальных услуг. То есть платить придется лишь около четверти суммы в платежках за:

  • газ;
  • воду;
  • электроэнергию;
  • содержание жилья.

Если в доме нет центрального отопления, такая же скидка действует и на твердое топливо — например, дрова или уголь. А для ветеранов с инвалидностью государство может покрывать расходы полностью — до 100%.

Компенсацию на отопление начисляют по нормам площади. На одного человека предусмотрено 21 кв. м, плюс еще 10,5 кв. м на всю семью. В пределах этой площади государство и покрывает большую часть расходов на тепло.

Как получить помощь в мае

Подать документы достаточно просто. Есть несколько вариантов:

  • отправить заявление по почте;
  • оформить все онлайн на сайте ПФУ;
  • обратиться лично в Пенсионный фонд;
  • воспользоваться приложением "Дія" с электронной подписью.

Отдельно государство поддерживает детей военных. Льготы действуют для всех несовершеннолетних, а также для взрослых детей с инвалидностью, если они не имеют собственной семьи. Поэтому родным УБД стоит знать о своих правах и вовремя подать документы, чтобы воспользоваться всеми государственными гарантиями.

Ранее Новини.LIVE писали, что государство помогает не только военным, которые сейчас защищают Украину, но и их семьям. Например, жены УБД тоже имеют право на определенные скидки. Такую помощь начисляют ежемесячно и выплачивают в денежной форме.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди со статусом участника боевых действий могут пользоваться различными государственными льготами: это скидки на коммуналку, медицинские, социальные преимущества и прочее. Также стоит проверить, есть ли налоговые льготы для УБД, которые открыли ФЛП.

льготы УБД льготы УБД
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
