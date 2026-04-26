Підтримка для батьків УБД: які знижки можна отримати у травні 2026 року

Підтримка батьків УБД у травні.

Часто близькі родичі захисників не до кінця знають, на яку допомогу від держави вони мають право. Насправді ж сім’ї учасників бойових дій (УБД) можуть суттєво зекономити — зокрема на оплаті комунальних послуг.

Про те, які знижки можуть отримати матері та батьки УБД у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Хто з родичів УБД має право на пільги

Державна підтримка передбачена для найближчих родичів військового. Йдеться про:

дітей до 18 років;

чоловіка або дружину;

батьків, які втратили працездатність;

повнолітніх дітей з інвалідністю (якщо вони не одружені);

родичів, які доглядають за ветеранами з інвалідністю через війну.

Які знижки можуть отримати батьки УБД у травні

Одна з найвідчутніших пільг — це компенсація 75% вартості житлово-комунальних послуг. Тобто платити доведеться лише близько чверті суми в платіжках за:

газ;

воду;

електроенергію;

утримання житла.

Якщо в будинку немає центрального опалення, така ж знижка діє і на тверде паливо — наприклад, дрова чи вугілля. А для ветеранів з інвалідністю держава може покривати витрати повністю — до 100%.

Компенсацію на опалення нараховують за нормами площі. На одну людину передбачено 21 кв. м, плюс ще 10,5 кв. м на всю сім’ю. У межах цієї площі держава і покриває більшу частину витрат на тепло.

Як отримати допомогу у травні

Подати документи досить просто. Є кілька варіантів:

надіслати заяву поштою;

оформити все онлайн на сайті ПФУ;

звернутися особисто до Пенсійного фонду;

скористатися застосунком "Дія" з електронним підписом.

Окремо держава підтримує дітей військових. Пільги діють для всіх неповнолітніх, а також для дорослих дітей з інвалідністю, якщо вони не мають власної сім’ї. Тож рідним УБД варто знати про свої права і вчасно подати документи, щоб скористатись усіма державними гарантіями.

