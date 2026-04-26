Головна Економіка Соцпакет для батьків УБД: перелік пільг у травні 2026 року

Дата публікації: 26 квітня 2026 18:15
Підтримка для батьків УБД: які знижки можна отримати у травні 2026 року
Підтримка батьків УБД у травні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Часто близькі родичі захисників не до кінця знають, на яку допомогу від держави вони мають право. Насправді ж сім’ї учасників бойових дій (УБД) можуть суттєво зекономити — зокрема на оплаті комунальних послуг.

Про те, які знижки можуть отримати матері та батьки УБД у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Хто з родичів УБД має право на пільги 

Державна підтримка передбачена для найближчих родичів військового. Йдеться про:

  • дітей до 18 років;
  • чоловіка або дружину;
  • батьків, які втратили працездатність;
  • повнолітніх дітей з інвалідністю (якщо вони не одружені);
  • родичів, які доглядають за ветеранами з інвалідністю через війну.

Які знижки можуть отримати батьки УБД у травні

Одна з найвідчутніших пільг — це компенсація 75% вартості житлово-комунальних послуг. Тобто платити доведеться лише близько чверті суми в платіжках за:

  • газ;
  • воду;
  • електроенергію;
  • утримання житла.

Якщо в будинку немає центрального опалення, така ж знижка діє і на тверде паливо — наприклад, дрова чи вугілля. А для ветеранів з інвалідністю держава може покривати витрати повністю — до 100%.

Компенсацію на опалення нараховують за нормами площі. На одну людину передбачено 21 кв. м, плюс ще 10,5 кв. м на всю сім’ю. У межах цієї площі держава і покриває більшу частину витрат на тепло.

Як отримати допомогу у травні

Подати документи досить просто. Є кілька варіантів:

  • надіслати заяву поштою;
  • оформити все онлайн на сайті ПФУ;
  • звернутися особисто до Пенсійного фонду;
  • скористатися застосунком "Дія" з електронним підписом.

Окремо держава підтримує дітей військових. Пільги діють для всіх неповнолітніх, а також для дорослих дітей з інвалідністю, якщо вони не мають власної сім’ї. Тож рідним УБД варто знати про свої права і вчасно подати документи, щоб скористатись усіма державними гарантіями.

Раніше Новини.LIVE писали, що держава допомагає не тільки військовим, які зараз обороняють Україну, а й їхнім сім’ям. Наприклад, дружини УБД теж мають право на певні знижки. Таку допомогу нараховують щомісяця і виплачують у грошовій формі.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди зі статусом учасника бойових дій можуть користуватися різними державними пільгами: це знижки на комуналку, медичні, соціальні переваги та інше. Також варто перевірити, чи є податкові пільги для УБД, які відкрили ФОП.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
