Підтримка для батьків УБД: які знижки можна отримати у травні 2026 року

Соцпакет для батьків УБД: перелік пільг у травні 2026 року
Часто близькі родичі захисників не до кінця знають, на яку допомогу від держави вони мають право. Насправді ж сім’ї учасників бойових дій (УБД) можуть суттєво зекономити — зокрема на оплаті комунальних послуг.
Про те, які знижки можуть отримати матері та батьки УБД у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Хто з родичів УБД має право на пільги
Державна підтримка передбачена для найближчих родичів військового. Йдеться про:
- дітей до 18 років;
- чоловіка або дружину;
- батьків, які втратили працездатність;
- повнолітніх дітей з інвалідністю (якщо вони не одружені);
- родичів, які доглядають за ветеранами з інвалідністю через війну.
Які знижки можуть отримати батьки УБД у травні
Одна з найвідчутніших пільг — це компенсація 75% вартості житлово-комунальних послуг. Тобто платити доведеться лише близько чверті суми в платіжках за:
- газ;
- воду;
- електроенергію;
- утримання житла.
Якщо в будинку немає центрального опалення, така ж знижка діє і на тверде паливо — наприклад, дрова чи вугілля. А для ветеранів з інвалідністю держава може покривати витрати повністю — до 100%.
Компенсацію на опалення нараховують за нормами площі. На одну людину передбачено 21 кв. м, плюс ще 10,5 кв. м на всю сім’ю. У межах цієї площі держава і покриває більшу частину витрат на тепло.
Як отримати допомогу у травні
Подати документи досить просто. Є кілька варіантів:
- надіслати заяву поштою;
- оформити все онлайн на сайті ПФУ;
- звернутися особисто до Пенсійного фонду;
- скористатися застосунком "Дія" з електронним підписом.
Окремо держава підтримує дітей військових. Пільги діють для всіх неповнолітніх, а також для дорослих дітей з інвалідністю, якщо вони не мають власної сім’ї. Тож рідним УБД варто знати про свої права і вчасно подати документи, щоб скористатись усіма державними гарантіями.
