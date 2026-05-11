Льготы детям из многодетных семей: какая помощь предоставляется в 2026 году

Дети развлекаются на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрены льготы для многодетных семей. Однако помощь могут получить не только родители — законодательство отдельно определяет разностороннюю поддержку детей. Мы собрали список льгот, доступных несовершеннолетним в многодетных семьях по состоянию на май 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 13 закона "Об охране детства".

Льготы для детей из многодетных семей

Государство гарантирует детям помощь, связанную с медицинским обследованием, проездом в общественном транспорте и оздоровлением. Перечень льгот в 2026 году включает:

бесплатные лекарства по рецептам;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных/коммунальных учреждениях здравоохранения;

компенсацию расходов на зубопротезирование;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках;

первоочередную госпитализацию;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, автобусами пригородных и междугородных маршрутов;

бесплатные услуги по оздоровлению и отдыху.

Чтобы претендовать на конкретную льготу, необходимо иметь удостоверение соответствующего образца, подтверждающее статус ребенка из многодетной семьи. Документы выдают после подачи заявления одному из родителей, если ребенку исполнилось шесть лет.

Документы для получения удостоверения

От украинцев требуют подачи пакета документов, чтобы утвердить выдачу удостоверения о статусе многодетной семьи. Кроме заявления с информацией о членах семьи надо предоставить фотографии, копию свидетельства о рождении ребенка, выписки из реестров о месте жительства/браке/разводе, другие справки об актуальном семейном положении, копии паспортов каждого из родителей.

Читайте также:

Удостоверение выдают бесплатно, но не бессрочно — срок действия документа определяется отдельно для каждой многодетной семьи. Для его продления необходимо обратиться в местный ЦНАП или структурное подразделение исполнительного органа власти.

Ранее Новини.LIVE писали, что одинокие матери и отцы в Украине могут рассчитывать на льготы от государства. Поддержка включает финансовые выплаты, дополнительный отпуск, первоочередное право на получение жилья и запрет на увольнение по инициативе работодателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры в Украине. Наличие удостоверения дает право на бесплатную юридическую помощь, компенсацию расходов на коммунальные услуги, освобождение от земельного налога и скидку на автострахование.