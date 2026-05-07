Льготы для одиноких родителей: какая поддержка доступна украинцам в 2026 году

Ребенок на руках у матери.

В Украине предусмотрены социальные гарантии как для многодетных семей, так и для одиноких родителей. Воспитывать ребенка самостоятельно очень непросто, поэтому государство установило льготы. Среди них — финансовые выплаты, обеспечение жильем, налоговые упрощения и пр.

на какие льготы могут рассчитывать одинокие матери и отцы в Украине по состоянию на 2026 год.

Выплаты одиноким родителям

Согласно статье 18-1 закона "О государственной помощи семьям с детьми", денежную помощь назначают матери, отцу или усыновителю ребенка, которые не состоят в зарегистрированном браке. Обязательным условием является отсутствие записи об отце (матери) в свидетельстве о рождении ребенка.

Также право на финансовые выплаты имеют одинокие мужчины и женщины в случае смерти одного из родителей ребенка, которые не получают на них:

пенсию по потере кормильца;

социальную пенсию;

государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца.

"Помощь на детей предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев", — говорится в законе.

Другие льготы для одиноких родителей

Гарантии в сфере трудовых отношений включают запрет на увольнение по инициативе работодателя, согласно статье 184 Кодекса законов о труде, если женщина или мужчина воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет. Также не допускается снижение заработной платы по мотивам, связанным с наличием ребенка.

Статья 19 закона "Об отпусках" гарантирует предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отдыха продолжительностью 10 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней). А неиспользованный за предыдущие годы отпуск одинокая мать (отец) может взять в любое время.

Кроме этого, предусмотрена налоговая социальная льгота в размере 150% суммы обычной НСЛ в расчете на каждого ребенка до 18 лет (статья 169 Налогового кодекса Украины).

И напоследок, государство предоставляет первоочередное право на получение квартиры или усадебного жилого дома из жилищного фонда социального назначения в случае наличия трех или четырех детей (статья 12 закона "О жилищном фонде социального назначения").

