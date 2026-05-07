Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільги для одиноких матерів і батьків в Україні: що гарантує держава

Пільги для одиноких матерів і батьків в Україні: що гарантує держава

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 08:20
Пільги для одиноких батьків: яка підтримка доступна українцям у 2026 році
Дитина на руках у матері. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачені соціальні гарантії як для багатодітних родин, так і для одиноких батьків. Виховувати дитину самостійно дуже непросто, тому держава встановила пільги. Серед них — фінансові виплати, забезпечення житлом, податкові спрощення тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які пільги можуть розраховувати одинокі матері та батьки в Україні станом на 2026 рік.

Виплати одиноким батькам

Згідно зі статтею 18-1 закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", грошову допомогу призначають матері, батьку чи усиновителю дитини, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Обов’язковою умовою є відсутність запису про батька (матір) у свідоцтві про народження дитини.

Також право на фінансові виплати мають самотні чоловіки і жінки в разі смерті одного з батьків дитини, які не одержують на них:

  • пенсію з втрати годувальника;
  • соціальну пенсію;
  • державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

"Допомога на дітей надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців", — йдеться в законі.

Читайте також:

Інші пільги для одиноких батьків

Гарантії у сфері трудових відносин включають заборону на звільнення з ініціативи роботодавця, згідно зі статтею 184 Кодексу законів про працю, якщо жінка або чоловік виховує дитину віком до 14 років. Також не допускається зниження заробітної плати з мотивів, пов'язаних із наявністю дитини.

Стаття 19 закону "Про відпустки" гарантує надання щорічного додаткового оплачуваного відпочинку тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). А невикористану за попередні роки відпустку одинока мати (батько) може взяти в будь-який час.

Крім цього, передбачена податкова соціальна пільга у розмірі 150% суми звичайної ПСП в розрахунку на кожну дитину до 18 років (стаття 169 Податкового кодекcу України).

І наостанок, держава надає першочергове право на отримання квартири або садибного жилого будинку з житлового фонду соціального призначення у разі наявності трьох або чотирьох дітей (стаття 12 закону "Про житловий фонд соціального призначення").

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що наявність пенсійного посвідчення є підставою для надання пільг. Серед них — доступ до безоплатної юридичної допомоги, часткова/повна компенсація витрат на комунальні послуги, знижка на автострахування та безплатний проїзд у деяких видах транспорту.

Також Новини.LIVE розповідали, чи звільняють ФОП зі статусом УБД від податків. Якщо підприємець більше не служить, то наявність статусу учасника бойових дій не допоможе уникнути фінансових зобов’язань. Лише чинні військові можуть розраховувати на податкові пільги.

діти пільги самотні матері
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації