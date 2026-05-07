Пільги для одиноких батьків: яка підтримка доступна українцям у 2026 році

Дитина на руках у матері. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачені соціальні гарантії як для багатодітних родин, так і для одиноких батьків. Виховувати дитину самостійно дуже непросто, тому держава встановила пільги. Серед них — фінансові виплати, забезпечення житлом, податкові спрощення тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які пільги можуть розраховувати одинокі матері та батьки в Україні станом на 2026 рік.

Виплати одиноким батькам

Згідно зі статтею 18-1 закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", грошову допомогу призначають матері, батьку чи усиновителю дитини, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Обов’язковою умовою є відсутність запису про батька (матір) у свідоцтві про народження дитини.

Також право на фінансові виплати мають самотні чоловіки і жінки в разі смерті одного з батьків дитини, які не одержують на них:

пенсію з втрати годувальника;

соціальну пенсію;

державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

"Допомога на дітей надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців", — йдеться в законі.

Інші пільги для одиноких батьків

Гарантії у сфері трудових відносин включають заборону на звільнення з ініціативи роботодавця, згідно зі статтею 184 Кодексу законів про працю, якщо жінка або чоловік виховує дитину віком до 14 років. Також не допускається зниження заробітної плати з мотивів, пов'язаних із наявністю дитини.

Стаття 19 закону "Про відпустки" гарантує надання щорічного додаткового оплачуваного відпочинку тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). А невикористану за попередні роки відпустку одинока мати (батько) може взяти в будь-який час.

Крім цього, передбачена податкова соціальна пільга у розмірі 150% суми звичайної ПСП в розрахунку на кожну дитину до 18 років (стаття 169 Податкового кодекcу України).

І наостанок, держава надає першочергове право на отримання квартири або садибного жилого будинку з житлового фонду соціального призначення у разі наявності трьох або чотирьох дітей (стаття 12 закону "Про житловий фонд соціального призначення").

