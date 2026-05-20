Почти 1300 грн доплаты к пенсии: кто может оформить прибавку в 2026 году

Надбавки для пенсионеров в 2026 году. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительно более 1 000 грн. Речь идет о специальной надбавке для отдельных категорий пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи.

О том, кто может оформить более 1000 грн доплаты к пенсии в 2026 году и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Кто имеет право на специальную доплату к пенсии

Доплата предусмотрена для военнослужащих (кроме срочников), а также лиц рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Получить дополнительные деньги могут:

неработающие пенсионеры за выслугу лет;

неработающие люди с инвалидностью, которые получают военную пенсию и имеют на иждивении нетрудоспособных родственников.

Однако есть важное условие: члены семьи, за которых назначают надбавку, не должны получать другие государственные выплаты — пенсию, социальную помощь или другие виды господдержки.

Если в семье есть двое пенсионеров, то одного нетрудоспособного члена семьи могут учесть для доплаты только одному из них.

Читайте также:

Какой размер надбавки в 2026 году

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — сейчас это почти 1,3 тысячи гривен на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Как оформить надбавку и какие документы для этого нужны

Для оформления надбавки необходимо подать:

паспорт;

идентификационный код;

документы о родственных связях;

справку о совместном проживании;

подтверждение того, что человек находится на иждивении;

документы об отсутствии работы или предпринимательской деятельности.

Если данных о трудовой деятельности нет в государственных реестрах, могут понадобиться трудовая книжка, приказ об увольнении или другие подтверждающие документы. Подать заявление на получение надбавки можно онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что в июне массового перерасчета пенсий не будет, но некоторые украинцы все же получат большие выплаты. Надбавки дадут пенсионерам, которые продолжают работать и набрали дополнительный стаж, а также людям, которые в этом месяце достигнут определенного возраста.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Польше есть пенсии, которые поражают даже европейцев. Такие суммы больше похожи на высокие зарплаты руководителей, чем на обычные государственные выплаты. Но для того, чтобы получать такие деньги, людям пришлось работать гораздо дольше других.