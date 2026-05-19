Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Рекордные пенсионные выплаты: кто получает более 10 тыс. евро в месяц

Рекордные пенсионные выплаты: кто получает более 10 тыс. евро в месяц

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 07:25
Пенсия более 10 тыс. евро: где и при каких условиях можно получать такие выплаты
Самые большие пенсии в Польше. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Польше зафиксировали настоящие пенсионные рекорды, которые удивляют даже других европейцев. Эти суммы больше напоминают зарплаты топ-менеджеров, чем выплаты от государства для пожилых людей. Однако, чтобы заработать такую пенсию, нужно работать значительно дольше чем другие люди.

О том, какую пенсию можно получать, если без перерыва отработать 61 год в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Business Insider.

Какие пенсии получают люди с рекордным рабочим стажем в Польше

Жительница Куявско-Поморского воеводства ежемесячно получает почти 9 800 евро пенсии (примерно 503 тыс. грн). И все благодаря тому, что она работала более 60 лет, вышла на пенсию только в 81-летнем возрасте и все это время регулярно платила взносы в польский соцстрах ZUS.

У нее почти не было перерывов в работе, а пенсию она оформила гораздо позже, чем большинство людей. Именно поэтому ей удалось накопить большую сумму, которая теперь обеспечивает очень высокие ежемесячные выплаты. Похожий случай есть и в Торуне. Там пенсионерка со стажем 55 лет получает более 8 100 евро ежемесячно (почти 416 тыс. грн).

А абсолютный рекорд принадлежит мужчине из Силезского воеводства. Он работал до 86 лет и имеет 63 года официального стажа. Сейчас его пенсия составляет около 43 тысячи злотых в месяц (более 10 тыс. евро или 522 тыс. грн).

Читайте также:

Как пенсионерам в Польше удалось заработать такие выплаты

В польском ZUS объясняют, что чем дольше человек работает и откладывает выход на пенсию, тем больше будут выплаты. Система работает по накопительному принципу — все уплаченные взносы делят на прогнозируемый период жизни после выхода на пенсию.

Если человек работает до 80 лет и дольше, этот период становится короче, а сумма выплат — больше. Кроме того, за каждый дополнительный год работы предусмотрены бонусы, которые могут увеличивать будущую пенсию примерно на 15%.

Как отличаются выплаты богатых и бедных пенсионеров в Польше

Впрочем, в Польше есть и совсем другая сторона пенсионной системы. Разница между крупнейшими и наименьшими выплатами — огромная. Например, в том же регионе, где живут пенсионеры-рекордсмены, зафиксировали и самую низкую пенсию в стране — всего 1,4 цента. Такие выплаты получают люди, которые официально работали всего несколько дней или недель за всю жизнь.

Истории польских пенсионеров показывают, что долгий официальный стаж и поздний выход на пенсию могут обеспечить комфортную старость. Но позволить себе работать до 80 лет могут далеко не все — для этого нужны хорошее здоровье и высокая работоспособность.

Ранее Новини.LIVE писали, что в июне общего повышения пенсий не будет, но отдельные граждане все же получат большие выплаты. Речь идет о тех, кто продолжает работать и приобрел дополнительный стаж, а также о людях, которые в этом месяце достигают определенного возраста.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, которые живут в Польше, также могут оформить пенсию от ZUS, но только при соблюдении определенных требований. Если условия не выполнены, выплаты не назначают. Правила начисления пенсии зависят от года рождения человека.

Польша пенсии пенсионеры
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации