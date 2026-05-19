Пенсия более 10 тыс. евро: где и при каких условиях можно получать такие выплаты

Самые большие пенсии в Польше. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Польше зафиксировали настоящие пенсионные рекорды, которые удивляют даже других европейцев. Эти суммы больше напоминают зарплаты топ-менеджеров, чем выплаты от государства для пожилых людей. Однако, чтобы заработать такую пенсию, нужно работать значительно дольше чем другие люди.

О том, какую пенсию можно получать, если без перерыва отработать 61 год в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Business Insider.

Какие пенсии получают люди с рекордным рабочим стажем в Польше

Жительница Куявско-Поморского воеводства ежемесячно получает почти 9 800 евро пенсии (примерно 503 тыс. грн). И все благодаря тому, что она работала более 60 лет, вышла на пенсию только в 81-летнем возрасте и все это время регулярно платила взносы в польский соцстрах ZUS.

У нее почти не было перерывов в работе, а пенсию она оформила гораздо позже, чем большинство людей. Именно поэтому ей удалось накопить большую сумму, которая теперь обеспечивает очень высокие ежемесячные выплаты. Похожий случай есть и в Торуне. Там пенсионерка со стажем 55 лет получает более 8 100 евро ежемесячно (почти 416 тыс. грн).

А абсолютный рекорд принадлежит мужчине из Силезского воеводства. Он работал до 86 лет и имеет 63 года официального стажа. Сейчас его пенсия составляет около 43 тысячи злотых в месяц (более 10 тыс. евро или 522 тыс. грн).

Читайте также:

Как пенсионерам в Польше удалось заработать такие выплаты

В польском ZUS объясняют, что чем дольше человек работает и откладывает выход на пенсию, тем больше будут выплаты. Система работает по накопительному принципу — все уплаченные взносы делят на прогнозируемый период жизни после выхода на пенсию.

Если человек работает до 80 лет и дольше, этот период становится короче, а сумма выплат — больше. Кроме того, за каждый дополнительный год работы предусмотрены бонусы, которые могут увеличивать будущую пенсию примерно на 15%.

Как отличаются выплаты богатых и бедных пенсионеров в Польше

Впрочем, в Польше есть и совсем другая сторона пенсионной системы. Разница между крупнейшими и наименьшими выплатами — огромная. Например, в том же регионе, где живут пенсионеры-рекордсмены, зафиксировали и самую низкую пенсию в стране — всего 1,4 цента. Такие выплаты получают люди, которые официально работали всего несколько дней или недель за всю жизнь.

Истории польских пенсионеров показывают, что долгий официальный стаж и поздний выход на пенсию могут обеспечить комфортную старость. Но позволить себе работать до 80 лет могут далеко не все — для этого нужны хорошее здоровье и высокая работоспособность.

Ранее Новини.LIVE писали, что в июне общего повышения пенсий не будет, но отдельные граждане все же получат большие выплаты. Речь идет о тех, кто продолжает работать и приобрел дополнительный стаж, а также о людях, которые в этом месяце достигают определенного возраста.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, которые живут в Польше, также могут оформить пенсию от ZUS, но только при соблюдении определенных требований. Если условия не выполнены, выплаты не назначают. Правила начисления пенсии зависят от года рождения человека.