Пенсія понад 10 тис. євро: де та за яких умов можна отримувати такі виплати

У Польщі зафіксували справжні пенсійні рекорди, які дивують навіть інших європейців. Ці суми більше нагадують зарплати топменеджерів, ніж виплати від держави для людей похилого віку. Однак, щоб заробити таку пенсію, потрібно працювати значно довше ніж інші люди.

Про те, яку пенсію можна отримувати, якщо без перерви відпрацювати 61 рік в Польщі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Business Insider.

Які пенсії отримують люди з рекордним робочим стажем в Польщі

Жителька Куявсько-Поморського воєводства щомісяця отримує майже 9 800 євро пенсії (приблизно 503 тис. грн). І все завдяки тому, що вона працювала понад 60 років, вийшла на пенсію лише у 81-річному віці й весь цей час регулярно сплачувала внески до польського соцстраху ZUS.

У неї майже не було перерв у роботі, а пенсію вона оформила набагато пізніше, ніж більшість людей. Саме тому їй вдалося накопичити велику суму, яка тепер забезпечує дуже високі щомісячні виплати. Схожий випадок є і в Торуні. Там пенсіонерка зі стажем 55 років отримує понад 8 100 євро щомісяця (майже 416 тис. грн).

А абсолютний рекорд належить чоловікові із Сілезького воєводства. Він працював до 86 років і має 63 роки офіційного стажу. Зараз його пенсія складає близько 43 тисячі злотих на місяць (понад 10 тис. євро або 522 тис. грн).

Як пенсіонерам в Польщі вдалось заробити такі виплати

У польському ZUS пояснюють, що чим довше людина працює та відкладає вихід на пенсію, тим більшими будуть виплати. Система працює за накопичувальним принципом — усі сплачені внески ділять на прогнозований період життя після виходу на пенсію.

Якщо людина працює до 80 років і довше, цей період стає коротшим, а сума виплат — більшою. Крім того, за кожен додатковий рік роботи передбачені бонуси, які можуть збільшувати майбутню пенсію приблизно на 15%.

Як відрізняються виплати багатих та бідних пенсіонерів в Польщі

Втім, у Польщі є й зовсім інша сторона пенсійної системи. Різниця між найбільшими та найменшими виплатами — величезна. Наприклад, у тому ж регіоні, де живуть пенсіонери-рекордсмени, зафіксували й найнижчу пенсію в країні — лише 1,4 цента. Такі виплати отримують люди, які офіційно працювали всього кілька днів або тижнів за все життя.

Історії польських пенсіонерів показують, що довгий офіційний стаж та пізній вихід на пенсію можуть забезпечити комфортну старість. Але дозволити собі працювати до 80 років можуть далеко не всі — для цього потрібні хороше здоров’я та висока працездатність.

