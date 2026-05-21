Минимальная пенсия и другие соцвыплаты в Польше: актуальные суммы в мае 2026 года

В Польше, как и в Украине, государство гарантирует минимальный размер пенсионных выплат. Кроме того, пенсии там регулярно индексируют — то есть пересматривают в соответствии с уровнем инфляции и экономической ситуации в стране. Последнее повышение произошло 1 марта 2026 года.

О том, какой размер минимальной пенсии в Польше в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Фонд социального страхования Польши (ZUS).

На сколько повысили пенсионные выплаты в Польше в 2026 году

С 1 марта 2026 года автоматически провели индексацию пенсий и всех доплат, которые выплачиваются через систему ZUS. Пенсионерам не нужно было подавать никаких дополнительных заявлений — перерасчет сделали автоматически для всех, кто получает такие выплаты.

В 2026 году коэффициент индексации составил 105,3%. Это означает, что пенсии и социальные выплаты увеличились на 5,3%. В ZUS объяснили, что этот показатель определили на основе среднегодового индекса потребительских цен для пенсионеров и людей с инвалидностью. Также учли не менее 20% реального прироста средней заработной платы за предыдущий год.

Какую минимальную пенсию гарантируют в Польше в мае 2026 года

После индексации минимальная пенсия в Польше выросла на 99,58 злотых и теперь составляет 1 978,49 злотых брутто (почти 23,9 тыс. грн). Такой же размер установили для пенсий в связи с полной нетрудоспособностью и выплат по случаю потери кормильца.

Социальную пенсию также повысили до 1 978,49 злотых брутто. В то же время выплаты для лиц с частичной нетрудоспособностью в мае 2026 года составляют 1 483,87 злотых брутто (примерно 17,9 тыс. грн).

Отдельно в Польше увеличили максимальный размер дополнительной помощи для людей, которые не могут самостоятельно существовать и нуждаются в постоянном уходе. После пересчета эта выплата выросла на 135,28 злотых — до 2 687,67 злотых (32 460 грн).

Какие еще выплаты увеличились в Польше с 1 марта

Вместе с основными пенсиями проиндексировали и другие долгосрочные выплаты и надбавки. В частности, изменились суммы пособия по уходу, выплат для полных сирот и других компенсационных доплат. После мартовского повышения:

пособие по уходу теперь составляет 366,68 злотых;

надбавка для полной сироты выросла до 689,17 злотых;

предпенсионное пособие теперь составляет 1 993,76 злотых брутто.

Также увеличили специальную надбавку на уход для военных с инвалидностью, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в постоянной посторонней помощи. С 1 марта ее размер составляет 550,02 злотых.

В ZUS отметили, что индексация коснулась всех выплат, назначенных до конца февраля 2026 года. Перерасчет проводился автоматически, однако каждый пенсионер получил официальное уведомление с обновленными суммами.

Проверить новый размер пенсии и всех доплат можно в личном кабинете на платформе электронных услуг ZUS или в бумажном решении, где указаны суммы до и после индексации, а также примененный коэффициент перерасчета.

