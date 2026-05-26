Оставлять себе найденные деньги в Польше опасно: за какую сумму наказывают в 2026 году

Можно ли оставить себе найденные деньги в Польше. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше изменили правила относительно найденных денег и потерянных вещей. Новые нормы вступили в силу 19 мая и теперь за присвоение крупной суммы наличных можно получить штраф или даже уголовное наказание.

О том, можно ли оставить себе найденную наличку в Польше и из-за какой суммы могут возникнуть проблемы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Какую сумму найденной налички в Польше нельзя просто оставить себе

Ранее человек был обязан сообщить о находке, если сумма превышала 100 злотых (примерно 1,2 тыс. грн). Теперь этот порог привязали к минимальной зарплате. Сейчас он составляет 240,30 злотых (чуть больше 2,9 тыс. грн) — это 5% от минимальной зарплаты в Польше в 2026 году.

Если кто-то находит больше этой суммы, об этом нужно сообщить старосте по месту находки. Если деньги найдены в транспорте или государственном учреждении — их следует передать администрации или руководству учреждения. Далее средства должны передать старосте в течение 30 дней. Новые правила также касаются утерянных вещей:

ключей;

телефонов;

сумок или рюкзаков.

Власти объясняют, что изменения должны помочь быстрее возвращать вещи владельцам.

Читайте также:

Тем, кто решит оставить себе найденные деньги, могут грозить серьезные последствия. Вид наказания будет зависеть от суммы — от административной ответственности до уголовного дела.

В каких случаях деньги получает тот, кто их нашел

В то же время в законе предусмотрели и возможность законно получить деньги тем, кто их нашел. Так происходит если владелец вещей или средств не откликнется в течение установленного срока.

Теперь ждать нужно меньше: если владельца не удалось установить — один год вместо двух. А если владельца нашли, но он не забрал деньги или другие ценности, право собственности переходит к тому, кто их нашел через шесть месяцев вместо года.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине может появиться новая сеть магазинов — польский ритейлер Pepco планирует открыть несколько точек в разных регионах. Пока неизвестно, где именно будут магазины и когда стартует проект.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам, которые живут в Польше, следует знать, что в июне 2026 года могут возникнуть задержки или проблемы с финансовыми выплатами. Поэтому стоит понимать к чему следует быть готовыми.