Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика "Лимит" на находки в Польше: какую сумму наличных нельзя оставить себе

"Лимит" на находки в Польше: какую сумму наличных нельзя оставить себе

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 11:15
Оставлять себе найденные деньги в Польше опасно: за какую сумму наказывают в 2026 году
Можно ли оставить себе найденные деньги в Польше. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше изменили правила относительно найденных денег и потерянных вещей. Новые нормы вступили в силу 19 мая и теперь за присвоение крупной суммы наличных можно получить штраф или даже уголовное наказание.

О том, можно ли оставить себе найденную наличку в Польше и из-за какой суммы могут возникнуть проблемы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Какую сумму найденной налички в Польше нельзя просто оставить себе

Ранее человек был обязан сообщить о находке, если сумма превышала 100 злотых (примерно 1,2 тыс. грн). Теперь этот порог привязали к минимальной зарплате. Сейчас он составляет 240,30 злотых (чуть больше 2,9 тыс. грн) — это 5% от минимальной зарплаты в Польше в 2026 году.

Если кто-то находит больше этой суммы, об этом нужно сообщить старосте по месту находки. Если деньги найдены в транспорте или государственном учреждении — их следует передать администрации или руководству учреждения. Далее средства должны передать старосте в течение 30 дней. Новые правила также касаются утерянных вещей:

  • ключей;
  • телефонов;
  • сумок или рюкзаков.

Власти объясняют, что изменения должны помочь быстрее возвращать вещи владельцам.

Читайте также:

Тем, кто решит оставить себе найденные деньги, могут грозить серьезные последствия. Вид наказания будет зависеть от суммы — от административной ответственности до уголовного дела.

В каких случаях деньги получает тот, кто их нашел

В то же время в законе предусмотрели и возможность законно получить деньги тем, кто их нашел. Так происходит если владелец вещей или средств не откликнется в течение установленного срока.

Теперь ждать нужно меньше: если владельца не удалось установить — один год вместо двух. А если владельца нашли, но он не забрал деньги или другие ценности, право собственности переходит к тому, кто их нашел через шесть месяцев вместо года.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине может появиться новая сеть магазинов — польский ритейлер Pepco планирует открыть несколько точек в разных регионах. Пока неизвестно, где именно будут магазины и когда стартует проект.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам, которые живут в Польше, следует знать, что в июне 2026 года могут возникнуть задержки или проблемы с финансовыми выплатами. Поэтому стоит понимать к чему следует быть готовыми.

Польша деньги находка
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации