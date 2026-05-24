Выплаты для украинцев в Польше: к каким изменениям готовиться с 1 июня 2026 года

Немало украинцев проживают в Польше, поэтому интересуются изменениями и нововведениями. В июне 2026 года наши граждане могут столкнуться с проблемами в начислении финансовых выплат. Не помешает узнать, что ждет украинцев в Польше в ближайшее время.

Минимальная зарплата в Польше

Согласно информации на официальном портале Республики Польша, минимальная заработная плата находится на уровне 4 806 злотых брутто (почти 58 000 грн по официальному курсу Национального банка). После вычета обязательных налогов и сборов сумма составляет примерно 3 531 злотый (42 500 грн).

В ближайшее время пересматривать размер МЗП в Польше не планируют. Однако власти хотят поднять минимальную зарплату для наиболее высококвалифицированных профессиональных групп в системе здравоохранения с 1 июля.

Выплата 800+ для украинцев

Наши граждане со статусом PESEL UKR могут рассчитывать на участие в государственной программе 800+. Она предусматривает назначение ежемесячных выплат в размере 800 злотых (10 000 грн) на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Чтобы претендовать на помощь, украинцы должны одновременно выполнить несколько условий:

иметь официальное место работы, проходить стажировку или вести предпринимательскую деятельность;

отдать ребенка в местное учебное заведение или садик;

иметь активный статус PESEL UKR и легально находиться на территории Польши.

Отметим, в конце января 2026 года выплату приостановили украинцам со статусом UKR. Для переназначения финансовой поддержки надо повторно подать заявку и соответствовать утвержденным условиям. В противном случае по состоянию на июнь начисление средств приостановят.

Кто имеет право на пенсию в Польше

Украинцы могут претендовать на пенсионное обеспечение, если имеют достаточно страхового стажа. Требования для наших граждан, рожденных до 1 января 1949 года, такие:

минимум 20 лет стажа — для женщин;

минимум 25 лет стажа — для мужчин;

выход на пенсию в 60 лет — для женщин, в 65 лет — для мужчин.

Если пенсионер родился после 31 декабря 1948 года, то размер выплат будет зависеть от взносов в ZUS. То есть страховой стаж не является решающим, однако сумма денежного обеспечения в таком случае будет небольшой.

Что еще нужно знать украинцам

