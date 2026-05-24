Виплати для українців у Польщі: до яких змін готуватися з 1 червня 2026 року

Чимало українців проживають у Польщі, тому цікавляться змінами і нововведеннями. У червні 2026 року наші громадяни можуть стикнутися з проблемами у нарахуванні фінансових виплат. Не завадить дізнатися, що чекає українців у Польщі найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям, які мешкають у Польщі, з 1 червня 2026 року.

Мінімальна зарплата в Польщі

Згідно з інформацією на офіційному порталі Республіки Польща, мінімальна заробітна плата перебуває на рівні 4 806 злотих брутто (майже 58 000 грн за офіційним курсом Національного банку). Після вирахування обов'язкових податків і зборів сума становить приблизно 3 531 злотий (42 500 грн).

Найближчим часом переглядати розмір МЗП у Польщі не планують. Однак влада хоче підняти мінімальну зарплату для найбільш висококваліфікованих професійних груп у системі охорони здоров'я з 1 липня.

Виплата 800+ для українців

Наші громадяни зі статусом PESEL UKR можуть розраховувати на участь у державній програмі 800+. Вона передбачає призначення щомісячних виплат у розмірі 800 злотих (10 000 грн) на кожну неповнолітню дитину у сім'ї. Щоб претендувати на допомогу, українці повинні одночасно виконати кілька умов:

мати офіційне місце роботи, проходити стажування чи вести підприємницьку діяльність;

віддати дитину у місцевий заклад освіти або садок;

мати активний статус PESEL UKR і легально перебувати на території Польщі.

Зауважимо, наприкінці січня 2026 року виплату призупинили українцям зі статусом UKR. Для перепризначення фінансової підтримки треба повторно подати заявку і відповідати затвердженим умовам. У протилежному випадку станом на червень нарахування коштів призупинять.

Хто має право на пенсію в Польщі

Українці можуть претендувати на пенсійне забезпечення, якщо мають достатньо страхового стажу. Вимоги для наших громадян, народжених до 1 січня 1949 року, такі:

мінімум 20 років стажу — для жінок;

мінімум 25 років стажу — для чоловіків;

вихід на пенсію у 60 років — для жінок, у 65 років — для чоловіків.

Якщо пенсіонер народився після 31 грудня 1948 року, то розмір виплат буде залежати від внесків у ZUS. Тобто страховий стаж не є вирішальним, однак сума грошового забезпечення в такому випадку буде невеликою.

Що ще варто знати українцям

