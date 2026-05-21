В Украине откроют новые магазины: какой польский ритейлер зайдет на рынок

В Украине появится новая сеть магазинов. Популярный польский ритейлер Pepco официально объявил о планировании открытия нескольких торговых точек в разных областях. Однако количество заведений, населенные пункты и дата запуска проекта неизвестны.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на польское издание Wiadomości Handlowe.

Польский ритейлер в Украине

Сеть Pepco будет развивать бизнес в Украине, а первым шагом станет открытие нескольких магазинов в разных городах. Где именно ритейлер планирует предоставлять свои услуги, пока неизвестно. В компании подчеркнули, что ключевым аспектом реализации проекта станет обеспечение полной безопасности работников в условиях полномасштабной войны.

"Мы осторожно реализуем пробный запуск в выбранных регионах Украины. Это рынок, где бренд Pepco уже очень узнаваем и имеет значительный потенциал для роста группы в ближайшие годы", — отметил генеральный директор Стефан Борхерт.

Более того, компания намерена расширяться в странах Западной Европы, где сеть Pepco давно представлена. Амбициозные планы включают в себя открытие не менее 600 новых магазинов между 2027 и 2030 финансовыми годами. Это фактически удвоит текущее количество торговых точек.

Что известно о сети Pepco

В магазинах формата "дискаунтер" можно купить одежду, товары для дома, а также базовые бытовые вещи по выгодным ценам. По состоянию на май 2026 года сеть представлена преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы, однако готовится масштабная экспансия на Запад.

Сохранять низкие цены на товары компании удается благодаря экономии на сервисе и некоторых затратах. Дискаунтеры обычно размещаются в локациях, где аренда помещения дешевле (вдали от центра города), а внутри магазины не могут похвастаться дорогим декором.

Часто продукцию даже не извлекают из коробок или расставляют на паллетах. Сети экономят деньги на рекламных интеграциях, сервисе, персонале и дополнительных услугах. Это позволяет устанавливать выгодные цены, привлекая потребителей.

