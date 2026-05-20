Бюджетные яйца вернулись в супермаркеты: что стало с ценами в АТБ

Дата публикации 20 мая 2026 17:12
Цены на яйца резко пошли на спад: что происходит в АТБ и других супермаркетах
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские супермаркеты переписали цены на яйца. Поштучный продукт существенно подешевел в АТБ и нескольких других сетях. Мы узнали, сколько потребители должны заплатить за одно яйцо по состоянию на среду, 20 мая.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.

Цены на поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 75,66-86,45 грн по состоянию на 20 мая. Для сравнения, всего день назад были ценовые колебания в пределах 78-83,95 грн, что свидетельствует о небольшом удешевлении востребованного продукта.

Нефасованные яйца априори стоят дешевле, поэтому потребители могут экономить, покупая в супермаркетах товар поштучно. В частности в АТБ установили цену на уровне 4,03 грн/шт., то есть десяток обойдется посетителям всего в 40,30 грн.

В других магазинах ситуация не сильно отличается. В Варусе можно приобрести одно яйцо за 3,99 грн (скидка 20%), в Ашане — за 4,10 грн, в Форе — за 4,39 грн, в МегаМаркете — за 7 грн.

Минимальная стоимость упаковки яиц

Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны отдать потребители за упаковку продукта определенной категории. Результат оказался таким:

  • АТБ — 59,30 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Варус — 66,50 грн;
  • Фора — 67,90 грн;
  • Ашан — 73,90 грн;
  • Метро — 79 грн;
  • Новус — 72,99 грн;
  • МегаМаркет — 78,50 грн.

Стоимость указана без учета скидок и акций. Умеренная нисходящая тенденция началась после Пасхи, когда закончился период повышенного спроса. Еженедельно супермаркеты переписывают цены на куриные яйца, учитывая увеличение предложения на рынке с наступлением теплого сезона.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут купить необычные яйца по 25 грн за штуку. Их особенность — в цвете скорлупы. Вместо белой или светло-коричневой оболочки яйца имеют серо-зеленую, оливковую, светло-голубую и темно-коричневую окраску.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во Львове, Чернигове и Ивано-Франковске планируют закрыть несколько супермаркетов. Компания "Евротек" предупредила о приостановлении работы некоторых торговых точек. Речь идет о сетях "Арсен", "Союз" и "Квартал".

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
