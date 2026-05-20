Цены на яйца резко пошли на спад: что происходит в АТБ и других супермаркетах

Куриные яйца в супермаркете.

Некоторые украинские супермаркеты переписали цены на яйца. Поштучный продукт существенно подешевел в АТБ и нескольких других сетях. Мы узнали, сколько потребители должны заплатить за одно яйцо по состоянию на среду, 20 мая.

Цены на поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 75,66-86,45 грн по состоянию на 20 мая. Для сравнения, всего день назад были ценовые колебания в пределах 78-83,95 грн, что свидетельствует о небольшом удешевлении востребованного продукта.

Нефасованные яйца априори стоят дешевле, поэтому потребители могут экономить, покупая в супермаркетах товар поштучно. В частности в АТБ установили цену на уровне 4,03 грн/шт., то есть десяток обойдется посетителям всего в 40,30 грн.

В других магазинах ситуация не сильно отличается. В Варусе можно приобрести одно яйцо за 3,99 грн (скидка 20%), в Ашане — за 4,10 грн, в Форе — за 4,39 грн, в МегаМаркете — за 7 грн.

Минимальная стоимость упаковки яиц

Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны отдать потребители за упаковку продукта определенной категории. Результат оказался таким:

АТБ — 59,30 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Варус — 66,50 грн;

Фора — 67,90 грн;

Ашан — 73,90 грн;

Метро — 79 грн;

Новус — 72,99 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

Стоимость указана без учета скидок и акций. Умеренная нисходящая тенденция началась после Пасхи, когда закончился период повышенного спроса. Еженедельно супермаркеты переписывают цены на куриные яйца, учитывая увеличение предложения на рынке с наступлением теплого сезона.

