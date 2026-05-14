Цены на некоторые куриные яйца достигли 25 грн за штуку: что особенного в продукте (фото)

Цены на цветные яйца в Украине.

На украинском потребительском рынке представлены необычные куриные яйца — с цветной скорлупой. Наши граждане привыкли, что продукт любой категории естественно окрашен в белый или светло-коричневый цвет. Однако существуют породы несушек, яйца которых имеют зеленоватый, голубой и темно-коричневый оттенки.

Сколько стоят цветные яйца в Украине.

Цены на цветные яйца в Украине

Необычную продукцию поставляет украинский производитель "Еко Диво". Он известен премиальными, экологически чистыми фермерскими товарами, в частности натуральным мясом и яйцами от редких пород птицы, которые характеризуются уникальным внешним видом.

В ассортименте онлайн-магазина представлены яйца со скорлупой разного цвета, в частности:

серо-зеленого (от породы Ухейилюй);

оливкового (от породы Легбар);

темно-коричневого, почти бордового (от породы Маран);

светло-голубого (от породы Амераукан).

Цветные куриные яйца в онлайн-магазине. Фото: скриншот

Десяток таких куриных яиц обойдется потребителям в 250 грн. Плюс на сайте доступна опция смешать продукт от кур разных пород и купить упаковку с разноцветными яйцами внутри. Это тоже будет стоить 250 грн.

Минимальная стоимость обычных яиц

Обычные куриные яйца в супермаркетах Украины стоят намного дешевле. Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей и выяснили, сколько минимально должны заплатить посетители за упаковку продукта. По состоянию на четверг, 14 мая, результат оказался таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн;

Новус — 73,39 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 73,49 грн;

АТБ — 65,90 грн;

Ашан — 80,30 грн;

Мегамаркет — 82 грн.

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 83,95-84,50 грн (по состоянию на 14 мая). Для большей экономии украинцы могут покупать поштучный продукт, который в супермаркетах априори стоит дешевле.

