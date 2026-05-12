Головна Економіка Супермаркети переписали вартість курячих яєць: що стало з цінами в АТБ

Дата публікації: 12 травня 2026 17:12
Ціни на яйця в АТБ більше не лякають: скільки коштує одна штука у травні (фото)
Курячі яйця на полицях у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В деяких українських супермаркетах переписали ціни на курячі яйця. Поштучний продукт віддають споживачам дешевше, однак вартість упаковок залишається на стабільному рівні та коливається у діапазоні кількох гривень завдяки знижкам. Ми дізналися, що відбувається в АТБ та інших відомих мережах України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нефасовані яйця в АТБ станом на 12 травня 2026 року.

Ціни на поштучні яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 83,95-84,16 грн станом на вівторок, 12 травня. Індекс споживчих цін склав 99,06%, тобто продукт подешевшав на 0,94% відносно квітня. Показник незначний, однак він свідчить про зміну висхідного тренду на споживчому ринку.

Ми дізналися, скільки коштують нефасовані яйця в супермаркетах АТБ. Відвідувачі повинні віддати всього 5,03 грн/шт. і 50,30 грн — за десяток. Для порівняння, найдешевша упаковка обійдеться покупцям у 65,90 грн, тобто різниця складе 15,60 грн на десяти штуках. За ці гроші можна взяти ще три яйця додатково.

Вартість поштучних яєць
Ціни на поштучні яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця в інших супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини інших популярних мереж і дізналися, скільки коштує нефасований продукт:

  • у Варусі діє знижка 20% — можна купити одне яйце за 3,99 грн замість 4,99 грн;
  • в Ашані яйця категорії С1 продають по 5,50 грн/шт., а категорії СВ (більший розмір) — по 8,30 грн/шт.;
  • ціна у Форі перебуває на рівні 5,39 грн/шт.;
  • у МегаМаркеті встановили вартість 7 грн/шт.

Для економії варто відстежувати знижки та акційні пропозиції в супермаркетах. Наприклад, в АТБ знизили ціни на упаковки яєць від певних виробників на 4-10%. У Варусі розмір знижки сягає 24% — замість 84,90 грн можна заплатити всього 64,90 грн. Комбінуючи акції з купівлею поштучних яєць, українці можуть заощаджувати кошти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українські супермаркети встановили вигідні ціни на продукти харчування. Зокрема в АТБ і Сільпо діяли знижки до 60% на затребувані товари. Споживачам пропонували дешевше солодощі, каву, напої, овочі та багато іншого.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
