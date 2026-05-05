Ціни на яйця неочікувано змінили орієнтир: що відбувається в супермаркетах

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети України регулярно оновлюють ціни на яйця у діапазоні кількох гривень. Травень 2026 року почався невеликим зниженням вартості упаковки. Поштучний продукт також стало вигідніше купувати, хоча не всі мережі встановили знижки на затребуваний товар.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в українських супермаркетах.

Мінімальна вартість упаковки яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 83,95-84,16 грн станом на вівторок, 5 травня. Для порівняння, наприкінці квітня 2026 року фіксували коливання в межах 84,25-85,90 грн. Більше того, індекс споживчих цін на яйця вперше за багато місяців опинився нижче 100% (98,43%).

Іншими словами, продукт подешевшав на 1,57% у травні відносно квітня. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і дізналися, які мінімальні суми повинні віддати споживачі за одну упаковку яєць. Результат виявився таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн (зі знижкою — 59,90 грн);

Новус — 75,99 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн (зі знижкою — 69,90 грн);

АТБ — 80,60 грн (зі знижкою — 67,90 грн);

Ашан — 73,90 грн (було 81,80 грн);

Мегамаркет — 82 грн (було 85 грн).

Мінімальна вартість упаковки курячих яєць. Фото: Новини.LIVE

Ціни на поштучні яйця

Десяток нефасованих яєць апріорі коштує дешевше звичайної упаковки, оскільки споживачам не потрібно переплачувати за бренд і картон. Поштучний продукт також впав у ціні на початку травня 2026 року, що дозволяє відвідувачам супермаркетів заощаджувати ще більше коштів.

Наприклад, у Варусі встановили знижку 33%, тому одне яйце категорії С2 коштує 3,99 грн (було 4,99 грн наприкінці квітня). Виходять, десяток обійдеться у 39,90 грн замість 59,90 грн за найдешевшу упаковку. Різниця у витратах становить 20 грн — за ці гроші можна придбати ще п’ять яєць додатково.

Новус пропонує споживачам ціну 5,50 грн/шт. замість попереднього показника 5,70 грн/шт., Фора — 5,79 грн/шт. (вартість не змінилася), а МегаМаркет — 7 грн/шт. замість 8 грн.

Що ще варто знати українцям

