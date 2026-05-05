Знижки до 85% на комп’ютерні ігри: в Steam розпочався тематичний фестиваль

На платформі Steam розпочався черговий тематичний фестиваль — перший у травні 2026 року. Він передбачає знижені ціни на ігри, пов’язані зі складанням колод. Плюс геймери можуть завантажити у свою бібліотеку деякі тайтли безплатно.

Знижки на ігри в Steam

"Фестиваль складання колод" триватиме до вечора 11 травня. Подія присвячена іграм, де основний геймплей зав’язаний на картах і формуванні виграшних комбінацій. Користувачі цифрового магазину можуть придбати тайтли набагато дешевше, отримати доступ до демоверсій, подивитися презентації новинок, долучитися до обговорень тощо.

Під час "Фестивалю складання колод" українцям доступні такі популярні комп’ютерні ігри з вигідними знижками в Steam:

Marvel's Midnight Suns — 209 грн замість 1 399 грн (-85%);

Cardboard Town — 83 грн замість 415 грн (-80%);

Monster Train — 103 грн замість 515 грн (-80%);

Fights in Tight Spaces — 65 грн замість 329 грн (-80%);

Slay the Spire — 124 грн замість 499 грн (-75%);

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution — 119 грн замість 479 грн (-75%);

HELLCARD — 139 грн замість 399 грн (-65%);

Inscryption — 139 грн замість 349 грн (-60%);

Stray Path — 130 грн замість 325 грн (-60%);

The Cosmic Wheel Sisterhood — 187 грн замість 375 грн (-50%).

Ігри у вільному доступі

Деякі проєкти доступні користувачам Steam безплатно. Наприклад, карткова стратегія Morimens, натхненна міфами Ктулху, де потрібно досліджувати мапу, проводити тактичні бої і складати власну унікальну колоду. Або "ГВИНТ" — колекційна онлайн-гра від розробників "Відьмака", заснована на його всесвіті.

Щоб отримати доступ до безплатних тайтлів, необхідно зареєструватися на порталі, додати обраний проєкт у свою білбіотеку та інсталювати його. Одразу після завершення процесу гра буде доступна для запуску без необхідно оплати.

