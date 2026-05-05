Скидки до 85% на компьютерные игры: в Steam начался тематический фестиваль

На платформе Steam начался очередной тематический фестиваль — первый в мае 2026 года. Он предусматривает сниженные цены на игры, связанные со сборкой колод. Плюс геймеры могут загрузить в свою библиотеку некоторые тайтлы бесплатно.

Скидки на игры в Steam

"Фестиваль сборки колод" продлится до вечера 11 мая. Событие посвящено играм, где основной геймплей завязан на картах и формировании выигрышных комбинаций. Пользователи цифрового магазина могут приобрести тайтлы гораздо дешевле, получить доступ к демоверсиям, посмотреть презентации новинок, присоединиться к обсуждениям и т.д.

Во время "Фестиваля сборки колод" украинцам доступны такие популярные компьютерные игры с выгодными скидками в Steam:

Marvel's Midnight Suns — 209 грн вместо 1 399 грн (-85%);

Cardboard Town — 83 грн вместо 415 грн (-80%);

Monster Train — 103 грн вместо 515 грн (-80%);

Fights in Tight Spaces — 65 грн вместо 329 грн (-80%);

Slay the Spire — 124 грн вместо 499 грн (-75%);

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution — 119 грн вместо 479 грн (-75%);

HELLCARD — 139 грн вместо 399 грн (-65%);

Inscryption — 139 грн вместо 349 грн (-60%);

Stray Path — 130 грн вместо 325 грн (-60%);

The Cosmic Wheel Sisterhood — 187 грн вместо 375 грн (-50%).

Игры в свободном доступе

Некоторые проекты доступны пользователям Steam бесплатно. Например, карточная стратегия Morimens, вдохновленная мифами Ктулху, где нужно исследовать карту, проводить тактические бои и составлять собственную уникальную колоду. Или "ГВИНТ" — коллекционная онлайн-игра от разработчиков "Ведьмака", основанная на его вселенной.

Чтобы получить доступ к бесплатным тайтлам, необходимо зарегистрироваться на портале, добавить выбранный проект в свою билбиблиотеку и установить его. Сразу после завершения процесса игра будет доступна для запуска без необходимости оплаты.

