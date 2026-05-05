Скидки до 85% на компьютерные игры: в Steam начался тематический фестиваль

Масштабная распродажа в Steam: какие игры отдают со скидками до 85%
На платформе Steam начался очередной тематический фестиваль — первый в мае 2026 года. Он предусматривает сниженные цены на игры, связанные со сборкой колод. Плюс геймеры могут загрузить в свою библиотеку некоторые тайтлы бесплатно.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.
Скидки на игры в Steam
"Фестиваль сборки колод" продлится до вечера 11 мая. Событие посвящено играм, где основной геймплей завязан на картах и формировании выигрышных комбинаций. Пользователи цифрового магазина могут приобрести тайтлы гораздо дешевле, получить доступ к демоверсиям, посмотреть презентации новинок, присоединиться к обсуждениям и т.д.
Во время "Фестиваля сборки колод" украинцам доступны такие популярные компьютерные игры с выгодными скидками в Steam:
- Marvel's Midnight Suns — 209 грн вместо 1 399 грн (-85%);
- Cardboard Town — 83 грн вместо 415 грн (-80%);
- Monster Train — 103 грн вместо 515 грн (-80%);
- Fights in Tight Spaces — 65 грн вместо 329 грн (-80%);
- Slay the Spire — 124 грн вместо 499 грн (-75%);
- Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution — 119 грн вместо 479 грн (-75%);
- HELLCARD — 139 грн вместо 399 грн (-65%);
- Inscryption — 139 грн вместо 349 грн (-60%);
- Stray Path — 130 грн вместо 325 грн (-60%);
- The Cosmic Wheel Sisterhood — 187 грн вместо 375 грн (-50%).
Игры в свободном доступе
Некоторые проекты доступны пользователям Steam бесплатно. Например, карточная стратегия Morimens, вдохновленная мифами Ктулху, где нужно исследовать карту, проводить тактические бои и составлять собственную уникальную колоду. Или "ГВИНТ" — коллекционная онлайн-игра от разработчиков "Ведьмака", основанная на его вселенной.
Чтобы получить доступ к бесплатным тайтлам, необходимо зарегистрироваться на портале, добавить выбранный проект в свою билбиблиотеку и установить его. Сразу после завершения процесса игра будет доступна для запуска без необходимости оплаты.
