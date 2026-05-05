Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Масштабная распродажа в Steam: какие игры отдают со скидками до 85%

Масштабная распродажа в Steam: какие игры отдают со скидками до 85%

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 13:10
Скидки до 85% на компьютерные игры: в Steam начался тематический фестиваль
Скидки на игры о сборке колод. Фото: Pexels, Steam. Коллаж: Новини.LIVE

На платформе Steam начался очередной тематический фестиваль — первый в мае 2026 года. Он предусматривает сниженные цены на игры, связанные со сборкой колод. Плюс геймеры могут загрузить в свою библиотеку некоторые тайтлы бесплатно.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Скидки на игры в Steam

"Фестиваль сборки колод" продлится до вечера 11 мая. Событие посвящено играм, где основной геймплей завязан на картах и формировании выигрышных комбинаций. Пользователи цифрового магазина могут приобрести тайтлы гораздо дешевле, получить доступ к демоверсиям, посмотреть презентации новинок, присоединиться к обсуждениям и т.д.

Во время "Фестиваля сборки колод" украинцам доступны такие популярные компьютерные игры с выгодными скидками в Steam:

  • Marvel's Midnight Suns — 209 грн вместо 1 399 грн (-85%);
  • Cardboard Town — 83 грн вместо 415 грн (-80%);
  • Monster Train — 103 грн вместо 515 грн (-80%);
  • Fights in Tight Spaces — 65 грн вместо 329 грн (-80%);
  • Slay the Spire — 124 грн вместо 499 грн (-75%);
  • Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution — 119 грн вместо 479 грн (-75%);
  • HELLCARD — 139 грн вместо 399 грн (-65%);
  • Inscryption — 139 грн вместо 349 грн (-60%);
  • Stray Path — 130 грн вместо 325 грн (-60%);
  • The Cosmic Wheel Sisterhood — 187 грн вместо 375 грн (-50%).
Масштабная распродажа в Steam: какие игры отдают со скидками до 85% - фото 1
Выгодные скидки на игры в Steam. Фото: скриншот

Игры в свободном доступе

Некоторые проекты доступны пользователям Steam бесплатно. Например, карточная стратегия Morimens, вдохновленная мифами Ктулху, где нужно исследовать карту, проводить тактические бои и составлять собственную уникальную колоду. Или "ГВИНТ" — коллекционная онлайн-игра от разработчиков "Ведьмака", основанная на его вселенной.

Читайте также:

Чтобы получить доступ к бесплатным тайтлам, необходимо зарегистрироваться на портале, добавить выбранный проект в свою билбиблиотеку и установить его. Сразу после завершения процесса игра будет доступна для запуска без необходимости оплаты.

Ранее Новини.LIVE писали, что лимитированные интерактивные карточки и альманахи по S.T.A.L.K.E.R. 2 очень быстро раскупили. В АТБ приняли решение выпустить дополнительный тираж и отдавать только по предварительному заказу. Это снизит возможности перекупщиков.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на платформе Steam в конце апреля 2026 года проходил тематический "Фестиваль средневековья". Компьютерные игры отдавали со скидками до 90%. А некоторые тайтлы геймеры могли получить бесплатно.

видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации