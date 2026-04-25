Распродажа игр в Steam: какие культовые тайтлы отдают со скидками до 95%

Распродажа культовых игр в Steam. Фото: Новини.LIVE, Steam. Коллаж: Новини.LIVE

На платформе Steam действуют большие скидки на видеоигры. Цифровой магазин проводит два масштабных события — распродажи от конкретного издателя и однодневную акцию для ознакомления пользователей с жанром инди. Стоимость сотен тайтлов снизилась до 95% по состоянию на субботу, 25 апреля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие компьютерные игры со скидками доступны в Steam.

Распродажа игр от Electronic Arts

Steam начал масштабную распродажу культовых игр от американского издателя Electronic Arts — одного из крупнейших в отрасли. Компания известна такими блокбастерами как EA Sports FC (ранее FIFA), Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect и др.

Почти за бесценок геймеры могут купить:

Battlefield 1 — 59 грн вместо 1 199 грн (-95%);

Need for Speed Heat — 199 грн вместо 1 999 грн (-90%);

STAR WARS Jedi: Survivor — 254 грн вместо 1 699 грн (-85%);

Zuma Deluxe — 19 грн вместо 99 грн (-81%);

Dead Space 2 — 139 вместо 699 грн (-80%);

Alice: Madness Returns — 59 грн вместо 299 грн (-80%);

Mass Effect 3 — 159 грн вместо 799 грн (-80%);

Overlord II — 33 грн вместо 169 грн (-80%).

Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Скидки на инди-игры

Только 25 апреля 2026 года продлится распродажа инди-игр. Это специфический жанр для тайтлов, созданных отдельными людьми (не крупными компаниями) или малыми студиями без финансовой поддержки. Обычно такие проекты характеризуются творческой свободой, экспериментами с формой и геймплеем, уникальными идеями, незаезженными сюжетами и тому подобное.

Пользователи Steam могут купить Cooking Simulator за 114 грн вместо 459 грн (-75%), Medieval Dynasty (перекликается с Фестивалем средневековья, который продлится до 27 апреля включительно) за 572 грн вместо 1 145,80 грн (-50%), Ruku's Heart Balloon за 138 грн вместо 230,40 грн (-50%), Doll Explorer за 157 грн вместо 225 грн (-30%) и др.

