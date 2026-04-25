Розпродаж ігор у Steam: які культові тайтли віддають зі знижками до 95%

Розпродаж культових ігор у Steam. Фото: Новини.LIVE, Steam. Колаж: Новини.LIVE

На платформі Steam діють великі знижки на відеоігри. Цифровий магазин проводить дві масштабні події — розпродажі від конкретного видавця та одноденну акцію для ознайомлення користувачів із жанром інді. Вартість сотень тайтлів знизилася до 95% станом на суботу, 25 квітня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які комп’ютерні ігри зі знижками доступні в Steam.

Розпродаж ігор від Electronic Arts

Steam розпочав масштабний розпродаж культових ігор від американського видавця Electronic Arts — одного з найбільших у галузі. Компанія відома такими блокбастерами як EA Sports FC (раніше FIFA), Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect та ін.

Майже за безцінь геймери можуть купити:

Battlefield 1 — 59 грн замість 1 199 грн (-95%);

Need for Speed Heat — 199 грн замість 1 999 грн (-90%);

STAR WARS Jedi: Survivor — 254 грн замість 1 699 грн (-85%);

Zuma Deluxe — 19 грн замість 99 грн (-81%);

Dead Space 2 — 139 замість 699 грн (-80%);

Alice: Madness Returns — 59 грн замість 299 грн (-80%);

Mass Effect 3 — 159 грн замість 799 грн (-80%);

Overlord II — 33 грн замість 169 грн (-80%).

Ігри зі знижками у Steam. Фото: скриншот

Знижки на інді-ігри

Лише 25 квітня 2026 року триватиме розпродаж інді-ігор. Це специфічний жанр для тайтлів, створених окремими людьми (не великими компаніями) або малими студіями без фінансової підтримки. Зазвичай такі проєкти характеризуються творчою свободою, експериментами з формою і геймплеєм, унікальними ідеями, незаїждженими сюжетами тощо.

Користувачі Steam можуть купити Cooking Simulator за 114 грн замість 459 грн (-75%), Medieval Dynasty (перегукується з Фестивалем середньовіччя, який триватиме до 27 квітня включно) за 572 грн замість 1 145,80 грн (-50%), Ruku's Heart Balloon за 138 грн замість 230,40 грн (-50%), Doll Explorer за 157 грн замість 225 грн (-30%) тощо.

