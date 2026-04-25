Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ціни на деякі ігри в Steam знизили майже до нуля: що розпродають геймерам

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 15:10
Розпродаж ігор у Steam: які культові тайтли віддають зі знижками до 95%
Розпродаж культових ігор у Steam. Фото: Новини.LIVE, Steam. Колаж: Новини.LIVE

На платформі Steam діють великі знижки на відеоігри. Цифровий магазин проводить дві масштабні події — розпродажі від конкретного видавця та одноденну акцію для ознайомлення користувачів із жанром інді. Вартість сотень тайтлів знизилася до 95% станом на суботу, 25 квітня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які комп’ютерні ігри зі знижками доступні в Steam.

Розпродаж ігор від Electronic Arts

Steam розпочав масштабний розпродаж культових ігор від американського видавця Electronic Arts — одного з найбільших у галузі. Компанія відома такими блокбастерами як EA Sports FC (раніше FIFA), Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect та ін.

Майже за безцінь геймери можуть купити:

  • Battlefield 1 — 59 грн замість 1 199 грн (-95%);
  • Need for Speed Heat — 199 грн замість 1 999 грн (-90%);
  • STAR WARS Jedi: Survivor — 254 грн замість 1 699 грн (-85%);
  • Zuma Deluxe — 19 грн замість 99 грн (-81%);
  • Dead Space 2 — 139 замість 699 грн (-80%);
  • Alice: Madness Returns — 59 грн замість 299 грн (-80%);
  • Mass Effect 3 — 159 грн замість 799 грн (-80%);
  • Overlord II — 33 грн замість 169 грн (-80%).
Ціни на деякі ігри в Steam знизили майже до нуля: що розпродають геймерам - фото 1
Ігри зі знижками у Steam. Фото: скриншот

Знижки на інді-ігри

Лише 25 квітня 2026 року триватиме розпродаж інді-ігор. Це специфічний жанр для тайтлів, створених окремими людьми (не великими компаніями) або малими студіями без фінансової підтримки. Зазвичай такі проєкти характеризуються творчою свободою, експериментами з формою і геймплеєм, унікальними ідеями, незаїждженими сюжетами тощо.

Читайте також:

Користувачі Steam можуть купити Cooking Simulator за 114 грн замість 459 грн (-75%), Medieval Dynasty (перегукується з Фестивалем середньовіччя, який триватиме до 27 квітня включно) за 572 грн замість 1 145,80 грн (-50%), Ruku's Heart Balloon за 138 грн замість 230,40 грн (-50%), Doll Explorer за 157 грн замість 225 грн (-30%) тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, що АТБ спільно з розробниками S.T.A.L.K.E.R. 2 випустили лімітовані інтерактивні картки та альманахи. Однак більшу частину тиражу забрали перекупники, аби реалізувати на OLX набагато дорожче. Кількість відповідних оголошень зросла у 50 разів.

Також Новини.LIVE розповідали, які продукти українці можуть купити зі знижками до 55% в АТБ і Сільпо. Супермаркети знизили ціни на велику кількість затребуваних товарів. На вибір споживачів — солодощі, кава, морозиво, напої, ковбасні та м’ясні вироби тощо.

комп'ютерні ігри знижки Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації