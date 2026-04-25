Знижки до 55% на продукти в АТБ і Сільпо: що стало з цінами в супермаркетах

Українські споживачі можуть економити на продуктах харчування, користуючись вигідними знижками. Ціни в супермаркетах постійно змінюються з огляду на інфляцію, але мережі регулярно влаштовують розпродажі. Не завадить дізнатися, що можна купити набагато дешевше в АТБ і Сільпо станом на суботу, 25 квітня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 затребуваних товарів у супермаркетах, на які діють знижки до 55%.

Великі знижки в АТБ і Сільпо

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини двох найпопулярніших супермаркетів України та дізналися, які продукти харчування можуть дістатися споживачам із великою вигодою. Мережі знизили ціни на товари в різних категоріях: солодощі, снеки, напої, ковбасні та м’ясні вироби, каву/чай, молочні продукти тощо.

До всього, в АТБ діє акція "Товар дня". Лише 25 квітня відвідувачі супермаркету можуть отримати знижку 50% на ковбасу (99,90 грн замість 199,90 грн) і набір із чотирьох банок пива (117,50 грн замість 235,90 грн). Список інших продуктів в АТБ і Сільпо за вигідною вартістю включає:

рис — 57,99 грн замість 129 грн (-55%, Сільпо);

морозиво 0,5 кг — 99,90 грн замість 222,50 грн (-55%, АТБ);

молоко — 34,99 грн замість 69,99 грн (-50%, Сільпо);

нагетси — 249 грн замість 469 грн (-47%, Сільпо);

шоколад пористий — 35,90 грн замість 63,80 грн (-43%, АТБ);

кава розчинна сублімована — 399,90 грн замість 681,70 грн (-41%, АТБ);

томат — 89,90 грн замість 149 грн (-40%, Сільпо);

насіння соняшника — 23,90 грн замість 40,50 грн (-40%, АТБ);

майонез — 32,20 грн замість 53,80 грн (-40%, АТБ);

сир кисломолочний — 59,99 грн замість 99 грн (-39%, Сільпо).

Як змінилися ціни на яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває на рівні 85,90 грн станом на суботу, 25 квітня. Середньомісячна ціна доходить до 87 грн за фасований десяток. Цікаво дізнатися, як змінилися показники з аналогічного періоду минулого року.

У квітні 2025-го упаковка яєць коштувала в середньому 73,40 грн. Виходить, через інфляцію та інші чинники продукт подорожчав на 18,52% протягом 12 місяців. Що цікаво, індекс споживчих цін досяг позначки 102,64%, тобто відносно березня 2026 року яйця подорожчали на 2,64%.

