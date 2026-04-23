Ціни на яйця покращилися наприкінці квітня: що відбувається в супермаркетах

Упаковка яєць у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні трохи впали ціни на курячі яйця в другій половині квітня 2026 року. Деякі супермаркети знизили мінімальні показники, а десь встановили вигідні знижки на затребуваний продукт. Не завадить дізнатися, скільки повинні віддати споживачі за одну упаковку.

Вартість яєць у супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 85,90 грн станом на четвер, 23 квітня. Для порівняння, 21 квітня показник перебував на рівні 87,23 грн, отже продукт подешевшав усього за два дні. Індекс споживчих цін на яйця склав 102,70% — вони подорожчали приблизно на 2,70% відносно березня.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували мінімальну вартість упаковки. Споживачі повинні віддати за фасований десяток такі суми (без урахування актуальних знижок та акційних пропозицій):

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн

Ашан — 73,90 грн;

Новус — 73,99 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн;

АТБ — 73,90 грн;

МегаМаркет — 85 грн.

Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Ціни на поштучні яйця

Покупці можуть заощаджувати продуктовий бюджет, обираючи в магазинах поштучні курячі яйця замість фасованих. Вони апріорі коштують дешевше, оскільки у вартість не входить упаковка з назвою бренду.

У Варусі діє знижка на товар — 4,99 грн/шт. замість 6,29 грн/шт. Виходить, десяток обійдеться у 49,90 грн. Нагадаємо, мінімальна ціна упаковки становить 66,50 грн, отже різниця у витратах — 16,60 грн. За такі гроші споживачі можуть придбати ще три акційні яйця додатково.

В інших супермаркетах ситуація не настільки приємна: Новус зафіксував ціну на рівні 5,90 грн/шт., Фора — на 5,79 грн/шт., МегаМаркет — на 8 грн/шт.

Що ще варто знати українцям

