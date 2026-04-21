Головна Економіка Супермаркети переписали ціни на курячі яйця: що відбувається в АТБ

Супермаркети переписали ціни на курячі яйця: що відбувається в АТБ

Дата публікації: 21 квітня 2026 17:12
Ціни на яйця перебувають у кращій позиції: скільки коштує одна штука в АТБ (фото)
Упаковки яєць на полиці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні трохи впали ціни на яйця в другій половині квітня 2026 року. Це результат зниження попиту після пікового періоду, який традиційно настає перед Великоднем. Поштучний продукт подешевшав у супермаркетах, тому споживачі можуть зекономити. Водночас низхідний тренд зачепив не всі мережі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нефасовані яйця в АТБ та інших супермаркетах.

Ціни на поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 87,23 грн станом на 21 квітня 2026 року. Звісно, мінімальні ціни за упаковку в магазинах трохи нижчі, що дозволяє покупцям заощаджувати кошти. Плюс збереженню бюджету сприяють поштучні яйця, які коштують ще дешевше.

Зокрема в АТБ одну штуку продають по 5,78 грн, отже десяток обійдеться у 57,80 грн. Мінімальна вартість упаковки перебуває на рівні 73,90 грн. Це означає, що цінова різниця між фасованим і поштучним продуктом становить 16,10 грн. За ці гроші відвідувачі АТБ можуть придбати ще два яйця додатково.

Яйця в АТБ
Ціни на поштучні яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 

В інших супермаркетах ситуація не сильно відрізняється. У Варусі встановили ціну 6,29 грн/шт., в Ашані — 5,90 грн/шт., у Форі — 5,79 грн/шт., у МегаМаркеті — 8 грн/шт.

Скільки коштує упаковка яєць  

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за упаковку курячих яєць. Деякі мережі встановили знижки, однак вартість далі вказана без урахування акційних пропозицій (станом на вівторок, 21 квітня):

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 66,50 грн
  • Ашан — 73,90 грн;
  • Новус — 79,29 грн;
  • Метро — 79,50 грн;
  • Фора — 79,50 грн;
  • АТБ — 79,90 грн;
  • МегаМаркет — 85 грн.

Що цікаво, навіть після Великодня ціни на яйця залишилися високими. Це нетипова тенденція для українського споживчого ринку. Однак причини дорожчання важко ігнорувати: проблеми з пальним плюс збільшені витрати на електроенергію вплинули на собівартість виробництва і торкнулися майже кожного сектору, включно з продуктами харчування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що супермаркети встановили вигідні знижки на продукти харчування. Ми дізналися, які товари коштують набагато дешевше в АТБ і Сільпо. Споживачі можуть придбати солодощі, каву, ковбасу, напої тощо і зекономити кошти.

Також Новини.LIVE розповідали, де українцям у Німеччині шукати дешеві продукти. Знижені ціни часто бувають у дискаунтерах і на місцевих ринках. Плюс не варто оминати стороною етнічні магазини — турецькі, азіатські та ін.

супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
