Великі знижки на продукти в АТБ і Сільпо: що можна купити набагато дешевше

Покупці в супермаркеті обирають продукти. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно оновлюють ціни на затребувані продукти харчування. Відвідувачі можуть економити свій бюджет, відслідковуючи знижки або чекаючи розпродажів. Ми дізналися, що віддають набагато дешевше в АТБ і Сільпо станом на суботу, 18 квітня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 популярних товарів у супермаркетах, які продають з вигідними знижками.

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо

Акційний асортимент в АТБ постійно оновлюють, підв’язуючи знижки до свят або масштабних подій. Ознайомитися з бюджетними товарами можна в офіційному онлайн-магазині мережі. Це дозволить зекономити час на відвідування супермаркету.

Аналогічна система працює в Сільпо: достатньо замовити акційний продукт за допомогою мобільного застосунку та оформити доставку. Ми промоніторили сайти АТБ і Сільпо, дізнавшись, що споживачі можуть купити набагато вигідніше цієї суботи, 18 квітня.

Популярні супермаркети України пропонують такі товари зі знижками:

печиво — 49,99 грн замість 119 грн (-58%, Сільпо);

цукерки зі смаком брауні, тірамісу, чізкейку — 116,90 грн/кг замість 235,49 грн (-50%, АТБ);

морозиво — 37,90 грн замість 76,90 грн (-50%, АТБ);

масло вершкове — 74,99 грн замість 144 грн (-48%, Сільпо);

чай зелений листовий — 30,90 грн замість 58,90 грн (-47%, АТБ);

чікен боли — 99,90 грн замість 179 грн (-44%, Сільпо);

молоко згущене з цукром — 5,10 грн замість 8,60 грн (-40%, АТБ);

суміш овочева — 59,90 грн замість 99 грн (-39%, Сільпо);

макаронні вироби — 26,90 грн замість 43,60 грн (-38%, АТБ);

сир тертий — 99,90 грн замість 159 грн (-37%, Сільпо).

Знижки на продукти в АТБ.

Варто зазначити, що інколи відвідувачі супермаркетів свідомо не купують продукти зі знижками, оскільки мають помилкову впевненість, що мережі знижують ціни тільки у випадку завершення терміну придатності. Однак розпродажі товарів — це звична практика магазинів, а причини низької вартості бувають різні.

Наприклад, знижки часто встановлюють для швидкого звільнення полиць (якщо потрібно виставити сезонний асортимент), оптимізації місця на складі, привернення уваги відвідувачів, збільшення середньої суми в чеках тощо. Акції — це частина маркетингу, а не намагання розпродати товар, який скоро зіпсується.

Що ще варто знати українцям

