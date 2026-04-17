Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Супермаркети оновили ціни на яйця після Великодня: скільки коштує десяток

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 17:12
Ціни на яйця в супермаркетах після Великодня: скільки мінімально коштує упаковка
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Великдень у 2026 року завершився, тож українці можуть очікувати невеликого зниження цін на курячі яйця. Адже традиційно в пікові періоди, коли попит на продукт підвищений, вартість автоматично зростає. Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж і дізналися, скільки коштує упаковка яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка вартість десятка курячих яєць після Великодня 2026 року.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 87 грн станом на 17 квітня. Звісно, в багатьох супермаркетах мінімальні ціни нижчі, тому споживачі можуть економити на затребуваному продукті.

Індекс споживчих цін у квітні 2026 року склав 102,78%, тобто через вплив Великодня та інших факторів курячі яйця подорожчали на 2,78% відносно березня.

Ми проглянули асортимент популярних онлайн-магазинів, аби дізнатися, скільки мінімально повинні віддати українці за одну упаковку. Результат виявився таким:

Читайте також:
  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 66,50 грн
  • Ашан — 73,90 грн;
  • Новус — 79,29 грн;
  • Метро — 79,50 грн;
  • Фора — 79,50 грн;
  • АТБ — 79,90 грн;
  • МегаМаркет — 85 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальна вартість упаковки курячих яєць. Фото: Новини.LIVE

Вартість поштучних яєць

Відвідувачі супермаркетів можуть заощаджувати кошти, обираючи поштучні яйця замість фасованих. Так вони не переплачують за бренд і пакування. Наприклад, у Варусі діє знижка 21%, завдяки чому українці платять за одне яйце 4,99 грн. Виходить, десяток обійдеться всього у 49,90 грн — різниця з мінімальною вартістю упаковки очевидна.

В Ашані встановили ціну 5,90 грн/шт., хоча на початку квітня курячі яйця коштували там 6,80 грн/шт. У Форі доведеться заплатити 5,79 грн/шт. (на противагу 6,65 грн/шт. перед Великоднем). Вартість у МегаМаркеті залишилася незмінною — 8 грн/шт.

Раніше Новини.LIVE писали, де українці можуть купити продукти дешевше в Німеччині. Низькі ціни зазвичай встановлюють у дискаунтерах і на ринках. Плюс місцеві мешканці часто відвідують етнічні магазини та користуються пропозиціями благодійних продовольчих організацій.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі ліки можуть тимчасово зникати з продажу через логістичні проблеми. Висока ціна препаратів пояснюється витратами на розробку, сировину та електроенергію. Звісно, на ринку представлені дешевші аналоги.

супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації