Ціни на яйця в супермаркетах після Великодня: скільки мінімально коштує упаковка

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Великдень у 2026 року завершився, тож українці можуть очікувати невеликого зниження цін на курячі яйця. Адже традиційно в пікові періоди, коли попит на продукт підвищений, вартість автоматично зростає. Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж і дізналися, скільки коштує упаковка яєць.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 87 грн станом на 17 квітня. Звісно, в багатьох супермаркетах мінімальні ціни нижчі, тому споживачі можуть економити на затребуваному продукті.

Індекс споживчих цін у квітні 2026 року склав 102,78%, тобто через вплив Великодня та інших факторів курячі яйця подорожчали на 2,78% відносно березня.

Ми проглянули асортимент популярних онлайн-магазинів, аби дізнатися, скільки мінімально повинні віддати українці за одну упаковку. Результат виявився таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн

Ашан — 73,90 грн;

Новус — 79,29 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн;

АТБ — 79,90 грн;

МегаМаркет — 85 грн.

Мінімальна вартість упаковки курячих яєць. Фото: Новини.LIVE

Вартість поштучних яєць

Відвідувачі супермаркетів можуть заощаджувати кошти, обираючи поштучні яйця замість фасованих. Так вони не переплачують за бренд і пакування. Наприклад, у Варусі діє знижка 21%, завдяки чому українці платять за одне яйце 4,99 грн. Виходить, десяток обійдеться всього у 49,90 грн — різниця з мінімальною вартістю упаковки очевидна.

В Ашані встановили ціну 5,90 грн/шт., хоча на початку квітня курячі яйця коштували там 6,80 грн/шт. У Форі доведеться заплатити 5,79 грн/шт. (на противагу 6,65 грн/шт. перед Великоднем). Вартість у МегаМаркеті залишилася незмінною — 8 грн/шт.

