Цены на яйца в супермаркетах после Пасхи: сколько минимально стоит упаковка

Куриные яйца в супермаркете.

Пасха в 2026 году завершилась, поэтому украинцы могут ожидать небольшого снижения цен на куриные яйца. Ведь традиционно в пиковые периоды, когда спрос на продукт повышен, стоимость автоматически растет. Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей и узнали, сколько стоит упаковка яиц.

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 доходит до 87 грн по состоянию на 17 апреля. Конечно, во многих супермаркетах минимальные цены ниже, поэтому потребители могут экономить на востребованном продукте.

Индекс потребительских цен в апреле 2026 года составил 102,78%, то есть из-за влияния Пасхи и других факторов куриные яйца подорожали на 2,78% относительно марта.

Мы просмотрели ассортимент популярных онлайн-магазинов, чтобы узнать, сколько минимально должны отдать украинцы за одну упаковку. Результат оказался таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн

Ашан — 73,90 грн;

Новус — 79,29 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн;

АТБ — 79,90 грн;

МегаМаркет — 85 грн.

Стоимость поштучных яиц

Посетители супермаркетов могут экономить деньги, выбирая поштучные яйца вместо фасованных. Так они не переплачивают за бренд и упаковку. Например, в Варусе действует скидка 21%, благодаря чему украинцы платят за одно яйцо 4,99 грн. Получается, десяток обойдется всего в 49,90 грн — разница с минимальной стоимостью упаковки очевидна.

В Ашане установили цену 5,90 грн/шт., хотя в начале апреля куриные яйца стоили там 6,80 грн/шт. В Форе придется заплатить 5,79 грн/шт. (в противовес 6,65 грн/шт. перед Пасхой). Стоимость в МегаМаркете осталась неизменной — 8 грн/шт.

