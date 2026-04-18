Главная Экономика Супермаркеты отдают продукты со скидками до 58%: что стоит дешевле

Дата публикации 18 апреля 2026 13:02
Большие скидки на продукты в АТБ и Сільпо: что можно купить намного дешевле
Покупатели в супермаркете выбирают продукты. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты регулярно обновляют цены на востребованные продукты питания. Посетители могут экономить свой бюджет, отслеживая скидки или ожидая распродаж. Мы узнали, что отдают намного дешевле в АТБ и Сільпо по состоянию на субботу, 18 апреля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 популярных товарах в супермаркетах, которые продают с выгодными скидками.

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Акционный ассортимент в АТБ постоянно обновляют, подвязывая скидки к праздникам или масштабным событиям. Ознакомиться с бюджетными товарами можно в официальном онлайн-магазине сети. Это позволит сэкономить время на посещение супермаркета.

Аналогичная система работает в Сільпо: достаточно заказать акционный продукт с помощью мобильного приложения и оформить доставку. Мы промониторили сайты АТБ и Сільпо, узнав, что потребители могут купить гораздо выгоднее в эту субботу, 18 апреля.

Популярные супермаркеты Украины предлагают такие товары со скидками:

  • печенье — 49,99 грн вместо 119 грн (-58%, Сільпо);
  • конфеты со вкусом брауни, тирамису, чизкейка — 116,90 грн/кг вместо 235,49 грн (-50%, АТБ);
  • мороженое — 37,90 грн вместо 76,90 грн (-50%, АТБ);
  • масло сливочное — 74,99 грн вместо 144 грн (-48%, Сільпо);
  • чай зеленый листовой — 30,90 грн вместо 58,90 грн (-47%, АТБ);
  • чикен бол — 99,90 грн вместо 179 грн (-44%, Сільпо);
  • молоко сгущенное с сахаром — 5,10 грн вместо 8,60 грн (-40%, АТБ);
  • смесь овощная — 59,90 грн вместо 99 грн (-39%, Сільпо);
  • макаронные изделия — 26,90 грн вместо 43,60 грн (-38%, АТБ);
  • сыр тертый — 99,90 грн вместо 159 грн (-37%, Сільпо).
Супермаркеты отдают продукты со скидками до 58%: что стоит дешевле - фото 1
Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Стоит отметить, что иногда посетители супермаркетов сознательно не покупают продукты со скидками, поскольку имеют ошибочную уверенность, что сети снижают цены только в случае завершения срока годности. Однако распродажи товаров — это обычная практика магазинов, а причины низкой стоимости бывают разные.

Например, скидки часто устанавливают для быстрого освобождения полок (если нужно выставить сезонный ассортимент), оптимизации места на складе, привлечения внимания посетителей, увеличения средней суммы в чеках и т.д. Акции — это часть маркетинга, а не попытка распродать товар, который скоро испортится.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут экономить на продуктах питания в Германии. Скидки часто предлагают дискаунтеры, а на рынках доступны дешевые овощи и фрукты. Плюс не помешает иногда посещать этнические магазины, где проводят распродажи товаров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что себестоимость производства продукции в Украине выросла на 20% по сравнению с предыдущим сезоном. Однако цены на большинство товаров почти не изменились. На стоимость влияют различные факторы, а не только затраты на производство.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
