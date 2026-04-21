Цены на яйца находятся в лучшей позиции: сколько стоит одна штука в АТБ (фото)

Упаковки яиц на полке в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине немного упали цены на яйца во второй половине апреля 2026 года. Это результат снижения спроса после пикового периода, который традиционно наступает перед Пасхой. Поштучный продукт подешевел в супермаркетах, поэтому потребители могут сэкономить. В то же время нисходящий тренд затронул не все сети.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят нефасованные яйца в АТБ и других супермаркетах.

Цены на поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 доходит до 87,23 грн по состоянию на 21 апреля 2026 года. Конечно, минимальные цены за упаковку в магазинах немного ниже, что позволяет покупателям экономить деньги. Плюс сохранению бюджета способствуют поштучные яйца, которые стоят еще дешевле.

В АТБ одну штуку продают по 5,78 грн, следовательно десяток обойдется в 57,80 грн. Минимальная стоимость упаковки находится на уровне 73,90 грн. Это значит, что ценовая разница между фасованным и поштучным продуктом составляет 16,10 грн. За эти деньги посетители АТБ могут приобрести еще два яйца дополнительно.

Цены на поштучные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других супермаркетах ситуация не сильно отличается. В Варусе установили цену 6,29 грн/шт., в Ашане — 5,90 грн/шт., в Форе — 5,79 грн/шт., в МегаМаркете — 8 грн/шт.

Читайте также:

Сколько стоит упаковка яиц

Мы промониторили онлайн-магазины известных украинских супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны заплатить потребители за упаковку куриных яиц. Некоторые сети установили скидки, однако стоимость далее указана без учета акционных предложений (по состоянию на вторник, 21 апреля):

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн

Ашан — 73,90 грн;

Новус — 79,29 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн;

АТБ — 79,90 грн;

МегаМаркет — 85 грн.

Что интересно, даже после Пасхи цены на яйца остались высокими. Это нетипичная тенденция для украинского потребительского рынка. Однако причины подорожания трудно игнорировать: проблемы с топливом плюс увеличенные расходы на электроэнергию повлияли на себестоимость производства и коснулись почти каждого сектора, включая продукты питания.

Что еще нужно знать украинцам

