Цены на яйца улучшились в конце апреля: что происходит в супермаркетах

В Украине немного упали цены на куриные яйца во второй половине апреля 2026 года. Некоторые супермаркеты снизили минимальные показатели, а где-то установили выгодные скидки на востребованный продукт. Не помешает узнать, сколько должны отдать потребители за одну упаковку.

Стоимость яиц в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 доходит до 85,90 грн по состоянию на четверг, 23 апреля. Для сравнения, 21 апреля показатель находился на уровне 87,23 грн, следовательно продукт подешевел всего за два дня. Индекс потребительских цен на яйца составил 102,70% — они подорожали примерно на 2,70% относительно марта.

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили минимальную стоимость упаковки. Потребители должны отдать за фасованный десяток такие суммы (без учета актуальных скидок и акционных предложений):

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн

Ашан — 73,90 грн;

Новус — 73,99 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн;

АТБ — 73,90 грн;

МегаМаркет — 85 грн.

Цены на поштучные яйца

Покупатели могут экономить продуктовый бюджет, выбирая в магазинах поштучные куриные яйца вместо фасованных. Они априори стоят дешевле, поскольку в стоимость не входит упаковка с названием бренда.

В Варусе действует скидка на товар — 4,99 грн/шт. вместо 6,29 грн/шт. Получается, десяток обойдется в 49,90 грн. Напомним, минимальная цена упаковки составляет 66,50 грн, следовательно разница в расходах — 16,60 грн. За такие деньги потребители могут приобрести еще три акционных яйца дополнительно.

В других супермаркетах ситуация не столь приятная: Новус зафиксировал цену на уровне 5,90 грн/шт., Фора — на 5,79 грн/шт., МегаМаркет — на 8 грн/шт.

Что еще нужно знать украинцам

