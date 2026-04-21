Головна Економіка Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam розпочався тематичний фестиваль

Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam розпочався тематичний фестиваль

Дата публікації: 21 квітня 2026 18:05
Знижки до 90% на комп’ютерні ігри в Steam: які культові тайтли доступні дешевше
Знижки на ігри про середньовіччя у Steam. Фото: Pexels, Steam. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть долучитися до тематичного фестивалю Steam, який триватиме до 27 квітня 2026 року. В цифровому магазині відеоігор доступна велика кількість культових тайтлів зі зниженими цінами. Розпродаж торкнувся проєктів конкретної тематики — Середньовіччя.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які комп’ютерні ігри доступні в Steam з вигідними знижками.

Знижки на ігри в Steam

Тематичний фестиваль — це регулярна події, коли платформа встановлює великі знижки на відеоігри певної тематики. Користувачі можуть познайомитися з новинками, пограти в демоверсії, подивитися презентації розробників і придбати культові тайтли набагато дешевше.

З 20 по 27 квітня 2026 року проходить "Фестиваль середньовіччя". Як зрозуміло з назви, його присвятили історичним стратегіям, фентезі-RPG і "пісочницям" із нахилом у будівництво замків. Ми проглянули Steam і дізналися, на які топові комп’ютерні тайтли встановили дуже приємні знижки.

Користувачі цифрового магазину можуть придбати набагато дешевше такі проєкти:

  • Black Desert — 14 грн замість 149 грн (-91%);
  • Kingdom Come: Deliverance — 159 грн замість 799 грн (-80%);
  • Total War: MEDIEVAL II — 119 грн замість 599 грн (-80%);
  • Kingdom Two Crowns — 83 грн замість 415 грн (-80%);
  • Chivalry 2 — 95 грн замість 479 грн (-80%);
  • Assassin's Creed® Revelations — 67 грн замість 225 грн (-70%);
  • Crusader Kings III — 405 грн замість 1 349 грн (-70%);
  • Lords of the Fallen — 296 грн замість 899 грн (-67%);
  • Kingdom Come: Deliverance II — 799 грн замість 1 599 грн (-50%);
  • DARK SOULS™ III — 495 грн замість 990 грн (-50%);
  • Medieval Dynasty — 345 грн замість 690 грн (-50%).
Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam розпочався тематичний фестиваль - фото 1
Великі знижки на ігри в Steam. Фото: скриншот

Культові ігри про середньовіччя

Чи не першою на думку спадає гра Kingdom Come: Deliverance, коли заходить мова про епоху Середньовіччя. Це однокористувацька RPG від першої особи у відкритому світі, яка привабила геймерів максимальною реалістичністю, на відміну від багатьох проєктів аналогічної тематики. Події відбуваються у Богемії початку XV століття — історичній області Центральної Європи, яка нині становить західну частину Чеської Республіки.

Інша культова гра (і навіть повноцінна серія) — Dark Souls. Це RPG з елементами темного фентезі від японської студії FromSoftware. Існує три частини, відомі похмурою атмосферою, складною будовою сюжету і нетиповим геймплеєм. Гравці повинні мати витримку, терпіння, а також спостережливість, бо для проходження доведеться перемогти безліч сильних ворогів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Steam пропонує користувачам майже тисячу відеоігор у вільному доступі. Безплатно доступні симулятори, стратегії, аркади, бойовики, головоломки і тайтли інших жанрів. Достатньо лише додати гру в бібліотеку, після чого інсталювати.

комп'ютерні ігри знижки Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
