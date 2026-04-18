Знижки на ігри в Steam: що зможуть купити українці набагато дешевше у травні

Регулярно на платформі Steam проводять розпродажі тематичних ігор. Геймери можуть придбати цікаві тайтли майже на безцінь, оскільки знижки часто досягають 90%. На травень 2026 року заплановані два фестивалі, які будуть супроводжуватися вигідними цінами.

Тематичні фестивалі Steam

Щомісяця на платформі проводять фестивалі, присвячені відеоіграм конкретної тематики. Ці події допомагають користувачам Steam познайомитися з новим контентом, отримати доступ до демоверсій, подивитися презентації виробників, дізнатися про "гарячі" релізи і, звісно, придбати тайтли набагато дешевше.

Найближчим часом українських геймерів чекає:

Фестиваль складання колод — з 4 по 11 травня;

Фестиваль океанів — з 18 по 25 травня.

Судячи з назви, перша подія буде присвячена картковим іграм і стратегіям, де основну частину геймплею становить формування колод. Хорошим прикладом є Slay the Spire — однокористувацький складальник колоди в жанрі Roguelike ("рогалик"). Коштує всього 499 грн, а під час розпродажу, швидше за все, буде на знижці.

Фестиваль океанів охопить ігри багатьох жанрів: від виживання та дослідження підводного світу до піратських пригод і морських боїв. Одна з найпопулярніших — Subnautica за 799 грн. До всього, у травні планується вихід у ранній доступ довгоочікуваного продовження гри.

Актуальні знижки на ігри в Steam

Хто не хоче чекати травневих фестивалів і розпродажів, може ознайомитися з актуальним акційним асортиментом Steam. На платформі доступні сотні тайтлів зі знижками, наприклад:

Detroit: Become Human — 260 грн замість 1 299 грн (-80%);

ARK: Survival Ascended — 411 грн замість 1 645 грн (-75%);

Halo: The Master Chief Collection — 349 грн замість 1 399 грн (-75%);

No Man's Sky — 450 грн замість 1 125 грн (-60%);

Grounded — 239 грн замість 479 грн (-50%).

Щоб купити гру, необхідно авторизуватися на порталі, додати проєкт у свою бібліотеку та оплатити з банківської картки чи внутрішнього гаманця. Після цього тайтл стане доступний для інсталяції.

