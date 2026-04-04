Головна Економіка Майже тисяча безплатних ігор: що пропонує Steam у вільному доступі

Майже тисяча безплатних ігор: що пропонує Steam у вільному доступі

Дата публікації: 4 квітня 2026 13:02
Безплатні ігри в Steam: за які популярні тайтли не треба платити ні копійки
Безплатні відеоігри в Steam. Фото: Unsplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українські геймери з нетерпінням чекають розпродажі в Steam, аби придбати топові ігри з великою знижкою. Однак платформа пропонує користувачам не лише тайтли з вигідними цінами. Деякі проєкти доступні абсолютно безплатно — їх можна одразу інсталювати, не поповнюючи віртуальний гаманець.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які відеоігри доступні в Steam безплатно станом на початок квітня 2026 року.

Безплатні ігри в Steam

Майже тисяча тайтлів перебуває у вільному доступі, тож геймери мають з чого обирати. Серед жанрів — симулятори, стратегії, пісочниці, аркади, бойовики, платформери, головоломки та ін. Щоб завантажити потрібну гру, необхідно створити обліковий запис Steam і наповнити свою бібліотеку.

Станом на 4 квітня 2026 року українцям доступні такі популярні комп’ютерні ігри безплатно:

  • Counter-Strike 2;
  • Warframe;
  • Team Fortress 2;
  • World of Warships;
  • Lords Mobile;
  • Fishing Planet;
  • RAID: Shadow Legends;
  • The Spell Brigade;
  • Soul Dossier;
  • Supermarket Together;
  • Vampire's Fall 2;
  • Star Conflict.
Майже тисяча безплатних ігор: що пропонує Steam у вільному доступі - фото 1
Steam пропонує ігри у вільному доступі. Фото: скриншот

Розпродаж тематичних ігор

Раніше ми розповідали, що до 6 квітня включно триватиме тематичний "Фестиваль будинків та осель". Користувачі онлайн-платформи можуть дізнатися про новинки, подивитися презентації, пограти в демоверсії, а також купити безліч тайтлів набагато дешевше.

Знижки доходять до 95% на проєкти, присвячені дизайну інтер’єру, будівництву, хатнім справам, управлінню нерухомістю, догляду за житлом тощо. Наприклад, топовий House Flipper 2 коштує всього 375 замість 577 грн (-35%), а Builder Simulator — 83 грн замість 415 грн (-80%).

Наступні в черзі протягом квітня 2026 року — "Фестиваль прихованих об’єктів" (9-13 квітня) та "Фестиваль середньовіччя" (20-27 квітня). А в червні геймерів очікує масштабний Літній розпродаж Steam, коли відеоігри стануть майже безплатними.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що чекає українських геймерів у квітні-травні 2026 року. Steam планує провести чотири тематичні фестивалі після великого Весняного розпродажу в березні. Користувачі зможуть придбати відеоігри майже за безцінь.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі абоненти Київстару можуть заощадити 15% на популярних послугах. Мобільний оператор знизив ціни на підключення ліцензованого пакету програмного забезпечення Microsoft 365. Але акція поширюється на клієнтів, які раніше не користувалися цим сервісом.

комп'ютерні ігри відеоігри Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
