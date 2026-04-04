Безплатні ігри в Steam: за які популярні тайтли не треба платити ні копійки

Безплатні відеоігри в Steam.

Українські геймери з нетерпінням чекають розпродажі в Steam, аби придбати топові ігри з великою знижкою. Однак платформа пропонує користувачам не лише тайтли з вигідними цінами. Деякі проєкти доступні абсолютно безплатно — їх можна одразу інсталювати, не поповнюючи віртуальний гаманець.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які відеоігри доступні в Steam безплатно станом на початок квітня 2026 року.

Безплатні ігри в Steam

Майже тисяча тайтлів перебуває у вільному доступі, тож геймери мають з чого обирати. Серед жанрів — симулятори, стратегії, пісочниці, аркади, бойовики, платформери, головоломки та ін. Щоб завантажити потрібну гру, необхідно створити обліковий запис Steam і наповнити свою бібліотеку.

Станом на 4 квітня 2026 року українцям доступні такі популярні комп’ютерні ігри безплатно:

Counter-Strike 2;

Warframe;

Team Fortress 2;

World of Warships;

Lords Mobile;

Fishing Planet;

RAID: Shadow Legends;

The Spell Brigade;

Soul Dossier;

Supermarket Together;

Vampire's Fall 2;

Star Conflict.

Розпродаж тематичних ігор

Раніше ми розповідали, що до 6 квітня включно триватиме тематичний "Фестиваль будинків та осель". Користувачі онлайн-платформи можуть дізнатися про новинки, подивитися презентації, пограти в демоверсії, а також купити безліч тайтлів набагато дешевше.

Знижки доходять до 95% на проєкти, присвячені дизайну інтер’єру, будівництву, хатнім справам, управлінню нерухомістю, догляду за житлом тощо. Наприклад, топовий House Flipper 2 коштує всього 375 замість 577 грн (-35%), а Builder Simulator — 83 грн замість 415 грн (-80%).

Наступні в черзі протягом квітня 2026 року — "Фестиваль прихованих об’єктів" (9-13 квітня) та "Фестиваль середньовіччя" (20-27 квітня). А в червні геймерів очікує масштабний Літній розпродаж Steam, коли відеоігри стануть майже безплатними.

