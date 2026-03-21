Весняний розпродаж Steam: сотні культових ігор доступні зі знижками до 95%

Весняний розпродаж Steam: сотні культових ігор доступні зі знижками до 95%

Дата публікації: 21 березня 2026 14:05
Купюри номіналом 500 грн у руках. Фото: Новини.LIVE

Провідна онлайн-платформа цифрової дистрибуції відеоігор Steam проводить масштабний весняний розпродаж. З 19 по 26 березня геймерам доступні сотні тайтлів зі знижками до 80-95%. Українці можуть придбати релізи, які раніше були занадто дорогими.

Про вигідні ціни на комп’ютерні ігри розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Steam.

Які ігри віддають зі знижками в Steam

Щороку на платформі проводять чотири масштабні сезонні розпродажі тайтлів. Першим у 2026 році став Весняний розпродаж Steam, який триває з 19 по 26 березня. Деякі культові ігри коштують менше 100 грн. Це чудова можливість для геймерів поповнити свою бібліотеку і познайомитися з проєктами, на які раніше було шкода витрачати гроші.

Ось такі топові відеоігри доступні на Весняному розпродажі Steam з великими знижками (станом на суботу, 21 березня):

  • Metro: Last Light Redux — 26 грн замість 533 грн (-95%);
  • Totally Accurate Battle Simulator — 39 грн замість 399 грн (-90%);
  • Dying Light — 65 грн замість 659 грн (-90%);
  • The Long Dark — 42 грн замість 429 грн (-90%);
  • Hello Neighbor — 60 грн замість 600 грн (-90%);
  • Resident Evil 3 — 120 грн замість 1 200 грн (-90%);
  • The Witcher 3: Wild Hunt — 189 грн замість 949 грн (-80%);
  • Red Dead Redemption 2 — 649 грн замість 2 599 грн (-75%);
  • Half-Life: Alyx — 337 грн замість 1 125 грн (-70%);
  • Cyberpunk 2077 — 489 грн замість 1 399 грн(-65%);
  • Lies of P — 812 грн замість 1 625 грн (-50%).
Весняний розпродаж Steam: сотні культових ігор доступні зі знижками до 95% - фото 1
Відеоігри з великими знижками у Steam. Фото: скриншот

Головні релізи березня 2026

В перший місяць весни 2026 року для геймерів приготували хороші новини: відбулися релізи двох довгоочікуваних проєктів, виходу яких чекали у всьому світі. Перший гучний тайтл — продовження пригод кур’єра Сема Портера Бріджеса. Kojima Productions випустили Death Stranding 2: On The Beach, де головному герою у відкритому світі знову доведеться рятувати людство.

Другий березневий подарунок для геймерів — масштабний пригодницький екшн-RPG Crimson Desert. Реліз відбувався буквально в перший день Весняного розпродажу Steam. Гравцям запропонували величезний світ, який можна досліджувати нелінійно. Серед переваг тайтлу — динамічна бойова система і великий спектр механік.

Обидва проєкти доступні в Steam. Оскільки це гарячі новинки, на них не поширюються знижки. Death Stranding 2 Можна придбати за 2 299 грн, Crimson Desert — за 2 999 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українських супермаркетах знизили ціни на продукти харчування 21 березня. АТБ і Сільпо встановили знижки до 50% на безліч товарів: від алкоголю до солодощів, кави і ковбасних виробів.

Також ми писали, що інколи сума на ціннику не відповідає витратам споживача на касі. Тобто вартість може відрізнятися від очікуваної. Покупці мають право відмовитися платити за такий товар.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
