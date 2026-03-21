Весняний розпродаж Steam: сотні культових ігор доступні зі знижками до 95%
Провідна онлайн-платформа цифрової дистрибуції відеоігор Steam проводить масштабний весняний розпродаж. З 19 по 26 березня геймерам доступні сотні тайтлів зі знижками до 80-95%. Українці можуть придбати релізи, які раніше були занадто дорогими.
Які ігри віддають зі знижками в Steam
Щороку на платформі проводять чотири масштабні сезонні розпродажі тайтлів. Першим у 2026 році став Весняний розпродаж Steam, який триває з 19 по 26 березня. Деякі культові ігри коштують менше 100 грн. Це чудова можливість для геймерів поповнити свою бібліотеку і познайомитися з проєктами, на які раніше було шкода витрачати гроші.
Ось такі топові відеоігри доступні на Весняному розпродажі Steam з великими знижками (станом на суботу, 21 березня):
- Metro: Last Light Redux — 26 грн замість 533 грн (-95%);
- Totally Accurate Battle Simulator — 39 грн замість 399 грн (-90%);
- Dying Light — 65 грн замість 659 грн (-90%);
- The Long Dark — 42 грн замість 429 грн (-90%);
- Hello Neighbor — 60 грн замість 600 грн (-90%);
- Resident Evil 3 — 120 грн замість 1 200 грн (-90%);
- The Witcher 3: Wild Hunt — 189 грн замість 949 грн (-80%);
- Red Dead Redemption 2 — 649 грн замість 2 599 грн (-75%);
- Half-Life: Alyx — 337 грн замість 1 125 грн (-70%);
- Cyberpunk 2077 — 489 грн замість 1 399 грн(-65%);
- Lies of P — 812 грн замість 1 625 грн (-50%).
Головні релізи березня 2026
В перший місяць весни 2026 року для геймерів приготували хороші новини: відбулися релізи двох довгоочікуваних проєктів, виходу яких чекали у всьому світі. Перший гучний тайтл — продовження пригод кур’єра Сема Портера Бріджеса. Kojima Productions випустили Death Stranding 2: On The Beach, де головному герою у відкритому світі знову доведеться рятувати людство.
Другий березневий подарунок для геймерів — масштабний пригодницький екшн-RPG Crimson Desert. Реліз відбувався буквально в перший день Весняного розпродажу Steam. Гравцям запропонували величезний світ, який можна досліджувати нелінійно. Серед переваг тайтлу — динамічна бойова система і великий спектр механік.
Обидва проєкти доступні в Steam. Оскільки це гарячі новинки, на них не поширюються знижки. Death Stranding 2 Можна придбати за 2 299 грн, Crimson Desert — за 2 999 грн.
Що ще варто знати українцям
