Весенняя распродажа Steam: сотни культовых игр доступны со скидками до 95%

Ведущая онлайн-платформа цифровой дистрибуции видеоигр Steam проводит масштабную весеннюю распродажу. С 19 по 26 марта геймерам доступны сотни тайтлов со скидками до 80-95%. Украинцы могут приобрести релизы, которые ранее были слишком дорогими.

Какие игры отдают со скидками в Steam

Каждый год на платформе проводят четыре масштабные сезонные распродажи тайтлов. Первой в 2026 году стала Весенняя распродажа Steam, которая длится с 19 по 26 марта. Некоторые культовые игры стоят менее 100 грн. Это отличная возможность для геймеров пополнить свою библиотеку и познакомиться с проектами, на которые раньше было жалко тратить деньги.

Вот такие топовые видеоигры доступны на Весенней распродаже Steam с большими скидками (по состоянию на субботу, 21 марта):

Metro: Last Light Redux — 26 грн вместо 533 грн (-95%);

Totally Accurate Battle Simulator — 39 грн вместо 399 грн (-90%);

Dying Light — 65 грн вместо 659 грн (-90%);

The Long Dark — 42 грн вместо 429 грн (-90%);

Hello Neighbor — 60 грн вместо 600 грн (-90%);

Resident Evil 3 — 120 грн вместо 1 200 грн (-90%);

The Witcher 3: Wild Hunt — 189 грн вместо 949 грн (-80%);

Red Dead Redemption 2 — 649 грн вместо 2 599 грн (-75%);

Half-Life: Alyx — 337 грн вместо 1 125 грн (-70%);

Cyberpunk 2077 — 489 грн вместо 1 399 грн (-65%);

Lies of P — 812 грн вместо 1 625 грн (-50%).

Главные релизы марта 2026

В первый месяц весны 2026 года для геймеров приготовили хорошие новости: состоялись релизы двух долгожданных проектов, выхода которых ждали во всем мире. Первый нашумевший тайтл — продолжение приключений курьера Сэма Портера Бриджеса. Kojima Productions выпустили Death Stranding 2: On The Beach, где главному герою в открытом мире снова придется спасать человечество.

Второй мартовский подарок для геймеров — масштабный приключенческий экшн-RPG Crimson Desert. Релиз состоялся буквально в первый день Весенней распродажи Steam. Игрокам предложили огромный мир, который можно исследовать нелинейно. Среди преимуществ тайтла — динамичная боевая система и большой спектр механик.

Оба проекта доступны в Steam. Поскольку это горячие новинки, на них не распространяются скидки. Death Stranding 2 можно приобрести за 2 299 грн, Crimson Desert — за 2 999 грн.

