Бесплатные игры в Steam: за какие популярные тайтлы не надо платить ни копейки

Украинские геймеры с нетерпением ждут распродажи в Steam, чтобы приобрести топовые игры с большой скидкой. Однако платформа предлагает пользователям не только тайтлы с выгодными ценами. Некоторые проекты доступны абсолютно бесплатно — их можно сразу установить, не пополняя виртуальный кошелек.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие видеоигры доступны в Steam бесплатно по состоянию на начало апреля 2026 года.

Бесплатные игры в Steam

Почти тысяча тайтлов находится в свободном доступе, поэтому геймерам есть из чего выбирать. Среди жанров — симуляторы, стратегии, песочницы, аркады, боевики, платформеры, головоломки и др. Чтобы загрузить нужную игру, необходимо создать учетную запись Steam и наполнить свою библиотеку.

По состоянию на 4 апреля 2026 года украинцам доступны такие популярные компьютерные игры бесплатно:

Counter-Strike 2;

Warframe;

Team Fortress 2;

World of Warships;

Lords Mobile;

Fishing Planet;

RAID: Shadow Legends;

The Spell Brigade;

Soul Dossier;

Supermarket Together;

Vampire's Fall 2;

Star Conflict.

Распродажа тематических игр

Ранее мы рассказывали, что до 6 апреля включительно продлится тематический "Фестиваль домов и жилищ". Пользователи онлайн-платформы могут узнать о новинках, посмотреть презентации, поиграть в демоверсии, а также купить множество тайтлов гораздо дешевле.

Скидки доходят до 95% на проекты, посвященные дизайну интерьера, строительству, домашним делам, управлению недвижимостью, уходу за жильем и т. д. Например, топовый House Flipper 2 стоит всего 375 вместо 577 грн (-35%), а Builder Simulator — 83 грн вместо 415 грн (-80%).

Следующие в очереди в течение апреля 2026 года — "Фестиваль скрытых объектов" (9-13 апреля) и "Фестиваль средневековья" (20-27 апреля). А в июне геймеров ожидает масштабная Летняя распродажа Steam, когда видеоигры станут почти бесплатными.

