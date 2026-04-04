КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Главная Экономика Почти тысяча бесплатных игр: что предлагает Steam в свободном доступе

Дата публикации 4 апреля 2026 13:02
Бесплатные игры в Steam: за какие популярные тайтлы не надо платить ни копейки
Бесплатные видеоигры в Steam. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские геймеры с нетерпением ждут распродажи в Steam, чтобы приобрести топовые игры с большой скидкой. Однако платформа предлагает пользователям не только тайтлы с выгодными ценами. Некоторые проекты доступны абсолютно бесплатно — их можно сразу установить, не пополняя виртуальный кошелек.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие видеоигры доступны в Steam бесплатно по состоянию на начало апреля 2026 года.

Бесплатные игры в Steam

Почти тысяча тайтлов находится в свободном доступе, поэтому геймерам есть из чего выбирать. Среди жанров — симуляторы, стратегии, песочницы, аркады, боевики, платформеры, головоломки и др. Чтобы загрузить нужную игру, необходимо создать учетную запись Steam и наполнить свою библиотеку.

По состоянию на 4 апреля 2026 года украинцам доступны такие популярные компьютерные игры бесплатно:

  • Counter-Strike 2;
  • Warframe;
  • Team Fortress 2;
  • World of Warships;
  • Lords Mobile;
  • Fishing Planet;
  • RAID: Shadow Legends;
  • The Spell Brigade;
  • Soul Dossier;
  • Supermarket Together;
  • Vampire's Fall 2;
  • Star Conflict.
Steam предлагает игры в свободном доступе. Фото: скриншот

Распродажа тематических игр

Ранее мы рассказывали, что до 6 апреля включительно продлится тематический "Фестиваль домов и жилищ". Пользователи онлайн-платформы могут узнать о новинках, посмотреть презентации, поиграть в демоверсии, а также купить множество тайтлов гораздо дешевле.

Скидки доходят до 95% на проекты, посвященные дизайну интерьера, строительству, домашним делам, управлению недвижимостью, уходу за жильем и т. д. Например, топовый House Flipper 2 стоит всего 375 вместо 577 грн (-35%), а Builder Simulator — 83 грн вместо 415 грн (-80%).

Следующие в очереди в течение апреля 2026 года — "Фестиваль скрытых объектов" (9-13 апреля) и "Фестиваль средневековья" (20-27 апреля). А в июне геймеров ожидает масштабная Летняя распродажа Steam, когда видеоигры станут почти бесплатными.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что ждет украинских геймеров в апреле-мае 2026 года. Steam планирует провести четыре тематических фестиваля после большой Весенней распродажи в марте. Пользователи смогут приобрести видеоигры почти за бесценок.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые абоненты Киевстара могут сэкономить 15% на популярных услугах. Мобильный оператор снизил цены на подключение лицензированного пакета программного обеспечения Microsoft 365. Но акция распространяется на клиентов, которые ранее не пользовались этим сервисом.

компьютерные игры видеоигры Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
