Главная Экономика В Steam устроили распродажу тематических игр: цены снизили до 95%

В Steam устроили распродажу тематических игр: цены снизили до 95%

Дата публикации 31 марта 2026 18:05
В Steam устроили распродажу тематических игр: цены снизили до 95%
Украинцы могут купить видеоигры со скидками. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут воспользоваться временным предложением и принять участие в распродаже Steam. На онлайн-платформе проходит тематический фестиваль, посвященный видеоиграм о расслабляющих домашних делах, строительстве, симуляторах дизайна интерьера и так далее. Геймерам стали доступны тайтлы со скидками до 95%, а также много новинок.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Компьютерные игры со скидками

"Фестиваль домов и жилищ" — это неделя распродаж, презентаций, доступа к демоверсиям, общения с разработчиками и пр. Тематика события, которое продлится до 6 апреля 2026 года, посвящена веселым и беззаботным тайтлам о возведении зданий, уходе за жильем, управлении недвижимостью, создании внутреннего дизайна.

На множество видеоигр, представленных в Steam, установили невероятные скидки. Пользователи онлайн-платформы могут приобрести дешевле такие культовые проекты:

  • House Flipper VR — 20 грн вместо 415 грн (-95%);
  • Handyman Corporation — 15 грн вместо 199 грн (-92%);
  • Builder Simulator — 83 грн вместо 415 грн (-80%);
  • Eternal Threads — 99 грн вместо 499 грн (80%);
  • House Builder — 147 грн вместо 640 грн (-71%);
  • Simpler Times — 78 грн вместо 225 грн (-65%);
  • Unpacking — 111 грн вместо 279 грн (-60%);
  • Twinkleby — 180 грн вместо 360 грн (-50%);
  • The Berlin Apartment — 283 грн вместо 515 грн (-45%);
  • House Flipper 2 — 375 вместо 577 грн (-35%).
В Steam устроили распродажу тематических игр: цены снизили до 95% - фото 1
Видеоигры со скидками в Steam. Фото: скриншот

"Фестиваль домов и жилищ" — не единственное тематическое событие весной 2026 года. В марте уже состоялась одна из четырех крупных распродаж, а дальше ожидаются фестивали: скрытых объектов, средневековья, сборки колод и океанов. Всего четыре события до конца мая, посвященные видеоиграм различной тематики.

Читайте также:

Как купить игру в Steam

Чтобы купить любой тайтл в Steam, необходимо воспользоваться официальным сайтом. Алгоритм действий аналогичен с обычным онлайн-магазином: выбрать игру из вкладки "Магазин", добавить в корзину, нажать кнопку "Купить для себя", оплатить банковской картой или с помощью пополнения внутреннего кошелька.

Запуск купленной игры осуществляется непосредственно через собственную библиотеку Steam. Надо открыть личный кабинет, перейти в библиотеку, кликнуть на тайтл и еще раз — на синюю кнопку "Играть". Однако сперва его придется инсталлировать, то есть установить.

Ранее Новини.LIVE писали, что на платформе Steam состоится несколько сезонных тематических распродаж компьютерных игр. Геймеры смогут принять участие в фестивалях и познакомиться с новинками. А тайтлы удастся приобрести гораздо дешевле, чем в обычные дни.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут экономить на продуктах питания. Популярные супермаркеты регулярно устраивают распродажи, снижая цены на востребованные товары. Посетителям становятся доступны бюджетные овощи, сладости, мороженое, кофе и многое другое.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
