В Steam устроили распродажу тематических игр: цены снизили до 95%
Украинцы могут воспользоваться временным предложением и принять участие в распродаже Steam. На онлайн-платформе проходит тематический фестиваль, посвященный видеоиграм о расслабляющих домашних делах, строительстве, симуляторах дизайна интерьера и так далее. Геймерам стали доступны тайтлы со скидками до 95%, а также много новинок.
Компьютерные игры со скидками
"Фестиваль домов и жилищ" — это неделя распродаж, презентаций, доступа к демоверсиям, общения с разработчиками и пр. Тематика события, которое продлится до 6 апреля 2026 года, посвящена веселым и беззаботным тайтлам о возведении зданий, уходе за жильем, управлении недвижимостью, создании внутреннего дизайна.
На множество видеоигр, представленных в Steam, установили невероятные скидки. Пользователи онлайн-платформы могут приобрести дешевле такие культовые проекты:
- House Flipper VR — 20 грн вместо 415 грн (-95%);
- Handyman Corporation — 15 грн вместо 199 грн (-92%);
- Builder Simulator — 83 грн вместо 415 грн (-80%);
- Eternal Threads — 99 грн вместо 499 грн (80%);
- House Builder — 147 грн вместо 640 грн (-71%);
- Simpler Times — 78 грн вместо 225 грн (-65%);
- Unpacking — 111 грн вместо 279 грн (-60%);
- Twinkleby — 180 грн вместо 360 грн (-50%);
- The Berlin Apartment — 283 грн вместо 515 грн (-45%);
- House Flipper 2 — 375 вместо 577 грн (-35%).
"Фестиваль домов и жилищ" — не единственное тематическое событие весной 2026 года. В марте уже состоялась одна из четырех крупных распродаж, а дальше ожидаются фестивали: скрытых объектов, средневековья, сборки колод и океанов. Всего четыре события до конца мая, посвященные видеоиграм различной тематики.
Как купить игру в Steam
Чтобы купить любой тайтл в Steam, необходимо воспользоваться официальным сайтом. Алгоритм действий аналогичен с обычным онлайн-магазином: выбрать игру из вкладки "Магазин", добавить в корзину, нажать кнопку "Купить для себя", оплатить банковской картой или с помощью пополнения внутреннего кошелька.
Запуск купленной игры осуществляется непосредственно через собственную библиотеку Steam. Надо открыть личный кабинет, перейти в библиотеку, кликнуть на тайтл и еще раз — на синюю кнопку "Играть". Однако сперва его придется инсталлировать, то есть установить.
