Главная Экономика Украинцы могут экономить на любимых продуктах: в АТБ и Сільпо снизили цены

Украинцы могут экономить на любимых продуктах: в АТБ и Сільпо снизили цены

Дата публикации 28 марта 2026 13:02
Украинцы могут экономить на любимых продуктах: в АТБ и Сільпо снизили цены
Продукты в супермаркете Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинцы пользуются различными способами экономии на продуктах, учитывая динамику роста цен на потребительские товары. Популярные супермаркеты, в частности АТБ и Сільпо, регулярно устанавливают выгодные скидки на ассортимент и организовывают распродажи. Посетители заведений могут оптимизировать расходы благодаря таким акционным предложениям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных позициях в ассортименте АТБ и Сільпо, которые стоят намного дешевле по состоянию на субботу, 28 марта.

Большие скидки в АТБ и Сільпо

Чтобы экономить на продуктах, не обязательно покупать меньше. Распространенной практикой большинства супермаркетов является привлечение внимания потребителей за счет снижения цен. Распродажи редко связаны с окончанием срока годности, поскольку целью установления больших скидок является освобождение полок для нового ассортимента, оптимизация места на складе и т.д.

Мы промониторили онлайн-магазины двух известных продуктовых сетей и узнали, какие товары там отдают гораздо дешевле в конце марта 2026 года. Украинцы могут сэкономить деньги на таких продуктах:

  • кофе молотый — 189,90 грн вместо 384,50 грн (-50%, АТБ);
  • шоколад молочный — 129,90 грн вместо 260,50 грн (-50%, АТБ);
  • кабаносы — 36,90 грн вместо 69,49 грн (-47%, Сільпо);
  • мороженое — 15,90 грн вместо 29,90 грн (-46%, АТБ);
  • пельмени со свининой и говядиной — 149,90 грн вместо 275,60 грн (-45%, АТБ);
  • чипсы — 119 грн вместо 210,90 грн (-44%, Сільпо);
  • сыр сулугуни — 54,99 грн вместо 95,99 грн (-43%, Сільпо);
  • сок — 99 грн вместо 169 грн (-41%, Сільпо);
  • пиво — 49,90 грн вместо 82,49 грн (-40%, Сільпо);
  • колбаса — 289,89 грн вместо 489,89 грн (-40%, АТБ).
Украинцы могут экономить на любимых продуктах: в АТБ и Сільпо снизили цены - фото 1
Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Себестоимость производства выросла на 20%

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказал, что по сравнению с прошлым сезоном себестоимость производства продукции выросла на 15-20%. Однако это не означает автоматического поднятия цен, когда идет речь об экспорте выращиваемых культур.

"Мы не можем вырастить пшеницу и сказать, что она будет стоить 300 долларов, ведь цена в Украине не формируется. Мы являемся членами международной торговли, поэтому цены зависят от котировки на международных биржах", — отметил эксперт.

Что касается продажи товаров на внутреннем рынке, то яйца, молоко и мясо давно выросли в цене. Стоимость товаров, которые ежедневно потребляют украинцы, меньше зависят от себестоимости производства. Поставщики закладывают в прайсы текущие расходы на логистику, хранение, отгрузку, даже на зарплаты работникам и налоги.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине хотят запустить систему фудбэнкинга. Инициатива предусматривает реализацию непроданных продуктов питания, пригодных к потреблению, социально уязвимым категориям населения. Это поможет поддержать людей с низким уровнем дохода и уменьшить утилизацию потребительских отходов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на паски в Украине. Мы проверили пять популярных кондитерских Киева и узнали, по сколько они продают изделия к Пасхе. Самая дешевая паска обойдется потребителям в 790 грн, самая дорогая — в 1 980 грн.

супермаркет цены на продукты скидки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Реклама

