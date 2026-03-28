Головна Економіка Українці можуть економити на деяких продуктах: в АТБ і Сільпо знизили ціни

Українці можуть економити на деяких продуктах: в АТБ і Сільпо знизили ціни

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 13:02
Продукти в супермаркеті Києва. Фото: Новини.LIVE

Українці користуються різними способами економії на продуктах, враховуючи динаміку зростання цін на споживчі товари. Популярні супермаркети, зокрема АТБ і Сільпо, регулярно встановлюють вигідні знижки на асортимент та організовують розпродажі. Відвідувачі закладів можуть оптимізувати витрати завдяки таким акційним пропозиціям.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 затребуваних позицій в асортиментах АТБ і Сільпо, які коштують набагато дешевше станом на суботу, 28 березня.

Великі знижки в АТБ і Сільпо

Щоб економити на продуктах, не обов'язково купувати менше. Поширеною практикою більшості супермаркетів є привернення уваги споживачів за рахунок зниження цін. Розпродажі рідко пов'язані з закінченням терміну придатності, оскільки метою встановлення великих знижок є звільнення полиць для нового асортименту, оптимізація місця на складі тощо.

Ми промоніторили онлайн-магазини двох відомих продуктових мереж і дізналися, які товари там віддають набагато дешевше наприкінці березня 2026 року. Українці можуть заощадити кошти на таких продуктах:

  • кава мелена — 189,90 грн замість 384,50 грн (-50%, АТБ);
  • шоколад молочний — 129,90 грн замість 260,50 грн (-50%, АТБ);
  • кабаноси — 36,90 грн замість 69,49 грн (-47%, Сільпо);
  • морозиво — 15,90 грн замість 29,90 грн (-46%, АТБ);
  • пельмені зі свининою та яловичиною — 149,90 грн замість 275,60 грн (-45%, АТБ);
  • чипси — 119 грн замість 210,90 грн (-44%, Сільпо);
  • сир сулугуні — 54,99 грн замість 95,99 грн (-43%, Сільпо);
  • сік — 99 грн замість 169 грн (-41%, Сільпо);
  • пиво — 49,90 грн замість 82,49 грн (-40%, Сільпо);
  • ковбаса — 289,89 грн замість 489,89 грн (-40%, АТБ).
Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Собівартість виробництва зросла на 20%

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповів, що порівняно з минулим сезоном собівартість виробництва продукції зросла на 15-20%. Однак це не означає автоматичного підняття цін, коли йде мова про експорт вирощуваних культур.

"Ми не можемо виростити пшеницю і сказати, що вона буде коштувати 300 доларів, бо ціна в Україні не формується. Ми є членами міжнародної торгівлі, тому ціни залежать від котирування на міжнародних біржах", — зазначив експерт.

Що стосується продажу товарів на внутрішньому ринку, то яйця, молоко і м'ясо давно виросли ціні. Вартість товарів, які щоденно споживають українці, менше залежать від собівартості виробництва. Постачальники закладають у прайси поточні витрати на логістику, зберігання, відвантаження, навіть на зарплати працівникам і податки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть запустити систему фудбенкінгу. Ініціатива передбачає реалізацію непроданих продуктів харчування, придатних до споживання, соціально вразливим категоріям населення. Це допоможе підтримати людей з низьким рівнем доходу і зменшити утилізацію споживчих відходів.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на паски в Україні. Ми перевірили п'ять популярних кондитерських Києва і дізналися, за скільки вони продають вироби до Великодня. Найдешевша паска обійдеться споживачам у 790 грн, найдорожча — у 1 980 грн.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
