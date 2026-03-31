У Steam влаштували розпродаж тематичних ігор: ціни знизили до 95%

Українці можуть скористатися тимчасовою пропозицією і взяти участь у розпродажі Steam. На онлайн-платформі проходить тематичний фестиваль, присвячений відеоіграм про розслаблюючі домашні справи, будівництво, симулятори дизайну інтер’єру тощо. Геймерам стали доступні тайтли зі знижками до 95%, а також багато новинок.

Комп’ютерні ігри зі знижками

"Фестиваль будинків та осель" — це тиждень розпродажів, презентацій, доступу до демоверсій, спілкування з розробниками тощо. Тематика події, яка триватиме до 6 квітня 2026 року, присвячена веселим і безтурботним тайтлам про зведення будівель, догляд за житлом, управління нерухомістю, створення внутрішнього дизайну.

На безліч відеоігор, представлених у Steam, встановили неймовірні знижки. Користувачі онлайн-платформи можуть придбати дешевше такі культові проєкти:

House Flipper VR — 20 грн замість 415 грн (-95%);

Handyman Corporation — 15 грн замість 199 грн (-92%);

Builder Simulator — 83 грн замість 415 грн (-80%);

Eternal Threads — 99 грн замість 499 грн (80%);

House Builder — 147 грн замість 640 грн (-71%);

Simpler Times — 78 грн замість 225 грн (-65%);

Unpacking — 111 грн замість 279 грн (-60%);

Twinkleby — 180 грн замість 360 грн (-50%);

The Berlin Apartment — 283 грн замість 515 грн (-45%);

House Flipper 2 — 375 замість 577 грн (-35%).

"Фестиваль будинків та осель" — не єдина тематична подія навесні 2026 року. Зокрема у березні вже відбувся один із чотирьох великих розпродажів, а далі очікуються фестивалі: прихованих об’єктів, середньовіччя, складання колод та океанів. Всього чотири події до кінця травня, присвячені відеоіграм різної тематики.

Як купити гру в Steam

Щоб купити будь-який тайтл у Steam, необхідно скористатися офіційним сайтом. Алгоритм дій аналогічний зі звичайним онлайн-магазином: обрати гру зі вкладки "Крамниця", додати в кошик, натиснути кнопку "Придбати для себе", оплатити банківською карткою чи за допомогою поповнення внутрішнього гаманця.

Запуск купленої гри здійснюється безпосередньо через власну бібліотеку Steam. Треба відкрити особистий кабінет, перейти в бібліотеку, клікнути на тайтл і ще раз — на синю кнопку "Грати". Однак спершу його доведеться інсталювати, тобто встановити.

