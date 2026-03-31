Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка У Steam влаштували розпродаж тематичних ігор: ціни знизили до 95%

У Steam влаштували розпродаж тематичних ігор: ціни знизили до 95%

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 18:05
Українці можуть купити відеоігри зі знижками. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть скористатися тимчасовою пропозицією і взяти участь у розпродажі Steam. На онлайн-платформі проходить тематичний фестиваль, присвячений відеоіграм про розслаблюючі домашні справи, будівництво, симулятори дизайну інтер’єру тощо. Геймерам стали доступні тайтли зі знижками до 95%, а також багато новинок.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Комп’ютерні ігри зі знижками

"Фестиваль будинків та осель" — це тиждень розпродажів, презентацій, доступу до демоверсій, спілкування з розробниками тощо. Тематика події, яка триватиме до 6 квітня 2026 року, присвячена веселим і безтурботним тайтлам про зведення будівель, догляд за житлом, управління нерухомістю, створення внутрішнього дизайну.

На безліч відеоігор, представлених у Steam, встановили неймовірні знижки. Користувачі онлайн-платформи можуть придбати дешевше такі культові проєкти:

  • House Flipper VR — 20 грн замість 415 грн (-95%);
  • Handyman Corporation — 15 грн замість 199 грн (-92%);
  • Builder Simulator — 83 грн замість 415 грн (-80%);
  • Eternal Threads — 99 грн замість 499 грн (80%);
  • House Builder — 147 грн замість 640 грн (-71%);
  • Simpler Times — 78 грн замість 225 грн (-65%);
  • Unpacking — 111 грн замість 279 грн (-60%);
  • Twinkleby — 180 грн замість 360 грн (-50%);
  • The Berlin Apartment — 283 грн замість 515 грн (-45%);
  • House Flipper 2 — 375 замість 577 грн (-35%).
У Steam влаштували розпродаж тематичних ігор: ціни знизили до 95% - фото 1
Відеоігри зі знижками у Steam. Фото: скриншот

"Фестиваль будинків та осель" — не єдина тематична подія навесні 2026 року. Зокрема у березні вже відбувся один із чотирьох великих розпродажів, а далі очікуються фестивалі: прихованих об’єктів, середньовіччя, складання колод та океанів. Всього чотири події до кінця травня, присвячені відеоіграм різної тематики.

Щоб купити будь-який тайтл у Steam, необхідно скористатися офіційним сайтом. Алгоритм дій аналогічний зі звичайним онлайн-магазином: обрати гру зі вкладки "Крамниця", додати в кошик, натиснути кнопку "Придбати для себе", оплатити банківською карткою чи за допомогою поповнення внутрішнього гаманця.

Запуск купленої гри здійснюється безпосередньо через власну бібліотеку Steam. Треба відкрити особистий кабінет, перейти в бібліотеку, клікнути на тайтл і ще раз — на синю кнопку "Грати". Однак спершу його доведеться інсталювати, тобто встановити.

комп'ютерні ігри знижки Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації