Главная Экономика Тематические фестивали Steam: когда ждать больших скидок на видеоигры

Тематические фестивали Steam: когда ждать больших скидок на видеоигры

Дата публикации 18 апреля 2026 10:12
Скидки на игры в Steam: что смогут купить украинцы намного дешевле в мае
Видеоигры со скидками в Steam. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Регулярно на платформе Steam проводят распродажи тематических игр. Геймеры могут приобрести интересные тайтлы почти за бесценок, поскольку скидки часто достигают 90%. На май 2026 года запланированы два фестиваля, которые будут сопровождаться выгодными ценами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что готовит Steam для геймеров в мае.

Тематические фестивали Steam

Каждый месяц на платформе проводят фестивали, посвященные видеоиграм конкретной тематики. Эти события помогают пользователям Steam познакомиться с новым контентом, получить доступ к демоверсиям, посмотреть презентации производителей, узнать о "горячих" релизах и, конечно, приобрести тайтлы гораздо дешевле.

В ближайшее время украинских геймеров ждет:

  • Фестиваль сборки колод — с 4 по 11 мая;
  • Фестиваль океанов — с 18 по 25 мая.

Судя по названию, первое событие будет посвящено карточным играм и стратегиям, где основную часть геймплея составляет формирование колод. Хорошим примером является Slay the Spire — однопользовательский сборщик колоды в жанре Roguelike ("рогалик"). Стоит всего 499 грн, а во время распродажи, скорее всего, будет на скидке.

Фестиваль океанов охватит игры многих жанров: от выживания и исследования подводного мира до пиратских приключений и морских боев. Одна из самых популярных — Subnautica за 799 грн. Ко всему, в мае планируется выход в ранний доступ долгожданного продолжения игры.

Актуальные скидки на игры в Steam

Кто не хочет ждать майских фестивалей и распродаж, может ознакомиться с актуальным акционным ассортиментом Steam. На платформе доступны сотни тайтлов со скидками, например:

  • Detroit: Become Human — 260 грн вместо 1 299 грн (-80%);
  • ARK: Survival Ascended — 411 грн вместо 1 645 грн (-75%);
  • Halo: The Master Chief Collection — 349 грн вместо 1 399 грн (-75%);
  • No Man's Sky — 450 грн вместо 1 125 грн (-60%);
  • Grounded — 239 грн вместо 479 грн (-50%).

Чтобы купить игру, необходимо авторизоваться на портале, добавить проект в свою библиотеку и оплатить с банковской карты или внутреннего кошелька. После этого тайтл станет доступен для инсталляции.

Ранее Новини.LIVE писали, что Steam предлагает геймерам почти тысячу видеоигр бесплатно. Не нужно тратить деньги на тайтл — достаточно добавить его в свою библиотеку и запустить. Ассортимент игр в свободном доступе регулярно обновляется.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят билеты на концерт топовых артистов Украины в апреле 2026 года. Дороже всего обойдется посмотреть выступление DZIDZIO — до 4 490 грн. А самым дешевым оказался билет на концерт Натальи Могилевской — от 500 грн.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
