Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Культовые игры со скидками до 90%: в Steam начался тематический фестиваль

Культовые игры со скидками до 90%: в Steam начался тематический фестиваль

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 18:05
Скидки до 90% на компьютерные игры в Steam: какие культовые тайтлы доступны дешевле
Скидки на игры про средневековье в Steam. Фото: Pexels, Steam. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут присоединиться к тематическому фестивалю Steam, который продлится до 27 апреля 2026 года. В цифровом магазине видеоигр доступно большое количество культовых тайтлов со сниженными ценами. Распродажа коснулась проектов конкретной тематики — Средневековья.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие компьютерные игры доступны в Steam с выгодными скидками.

Скидки на игры в Steam

Тематический фестиваль — это регулярное события, когда платформа устанавливает большие скидки на видеоигры определенной тематики. Пользователи могут познакомиться с новинками, поиграть в демоверсии, посмотреть презентации разработчиков и приобрести культовые тайтлы намного дешевле.

С 20 по 27 апреля 2026 года проходит "Фестиваль средневековья". Как понятно из названия, его посвятили историческим стратегиям, фэнтези-RPG и "песочницам" с уклоном в строительство замков. Мы просмотрели Steam и узнали, на какие топовые компьютерные тайтлы установили очень приятные скидки.

Пользователи цифрового магазина могут приобрести гораздо дешевле такие проекты:

  • Black Desert — 14 грн вместо 149 грн (-91%);
  • Kingdom Come: Deliverance — 159 грн вместо 799 грн (-80%);
  • Total War: MEDIEVAL II — 119 грн вместо 599 грн (-80%);
  • Kingdom Two Crowns — 83 грн вместо 415 грн (-80%);
  • Chivalry 2 — 95 грн вместо 479 грн (-80%);
  • Assassin's Creed® Revelations — 67 грн вместо 225 грн (-70%);
  • Crusader Kings III — 405 грн вместо 1 349 грн (-70%);
  • Lords of the Fallen — 296 грн вместо 899 грн (-67%);
  • Kingdom Come: Deliverance II — 799 грн вместо 1 599 грн (-50%);
  • DARK SOULS™ III -- 495 грн вместо 990 грн (-50%);
  • Medieval Dynasty — 345 грн вместо 690 грн (-50%).
Культовые игры со скидками до 90%: в Steam начался тематический фестиваль - фото 1
Большие скидки на игры в Steam. Фото: скриншот

Культовые игры про средневековье

Едва ли не первой на ум приходит игра Kingdom Come: Deliverance, когда заходит речь об эпохе Средневековья. Это однопользовательская RPG от первого лица в открытом мире, которая привлекла геймеров максимальной реалистичностью, в отличие от многих проектов аналогичной тематики. События происходят в Богемии начала XV века — исторической области Центральной Европы, ныне составляющей западную часть Чешской Республики.

Другая культовая игра (и даже полноценная серия) — Dark Souls. Это RPG с элементами темного фэнтези от японской студии FromSoftware. Существует три части, известные мрачной атмосферой, сложным строением сюжета и нетипичным геймплеем. Игроки должны иметь выдержку, терпение, а также наблюдательность, поскольку для прохождения придется победить множество сильных врагов.

Ранее Новини.LIVE писали, что Steam предлагает пользователям почти тысячу видеоигр в свободном доступе. Бесплатно доступны симуляторы, стратегии, аркады, боевики, головоломки и тайтлы других жанров. Достаточно лишь добавить игру в библиотеку, после чего инсталлировать.

компьютерные игры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации