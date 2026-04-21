Скидки до 90% на компьютерные игры в Steam: какие культовые тайтлы доступны дешевле

Украинцы могут присоединиться к тематическому фестивалю Steam, который продлится до 27 апреля 2026 года. В цифровом магазине видеоигр доступно большое количество культовых тайтлов со сниженными ценами. Распродажа коснулась проектов конкретной тематики — Средневековья.

Скидки на игры в Steam

Тематический фестиваль — это регулярное события, когда платформа устанавливает большие скидки на видеоигры определенной тематики. Пользователи могут познакомиться с новинками, поиграть в демоверсии, посмотреть презентации разработчиков и приобрести культовые тайтлы намного дешевле.

С 20 по 27 апреля 2026 года проходит "Фестиваль средневековья". Как понятно из названия, его посвятили историческим стратегиям, фэнтези-RPG и "песочницам" с уклоном в строительство замков. Мы просмотрели Steam и узнали, на какие топовые компьютерные тайтлы установили очень приятные скидки.

Пользователи цифрового магазина могут приобрести гораздо дешевле такие проекты:

Black Desert — 14 грн вместо 149 грн (-91%);

Kingdom Come: Deliverance — 159 грн вместо 799 грн (-80%);

Total War: MEDIEVAL II — 119 грн вместо 599 грн (-80%);

Kingdom Two Crowns — 83 грн вместо 415 грн (-80%);

Chivalry 2 — 95 грн вместо 479 грн (-80%);

Assassin's Creed® Revelations — 67 грн вместо 225 грн (-70%);

Crusader Kings III — 405 грн вместо 1 349 грн (-70%);

Lords of the Fallen — 296 грн вместо 899 грн (-67%);

Kingdom Come: Deliverance II — 799 грн вместо 1 599 грн (-50%);

DARK SOULS™ III -- 495 грн вместо 990 грн (-50%);

Medieval Dynasty — 345 грн вместо 690 грн (-50%).

Культовые игры про средневековье

Едва ли не первой на ум приходит игра Kingdom Come: Deliverance, когда заходит речь об эпохе Средневековья. Это однопользовательская RPG от первого лица в открытом мире, которая привлекла геймеров максимальной реалистичностью, в отличие от многих проектов аналогичной тематики. События происходят в Богемии начала XV века — исторической области Центральной Европы, ныне составляющей западную часть Чешской Республики.

Другая культовая игра (и даже полноценная серия) — Dark Souls. Это RPG с элементами темного фэнтези от японской студии FromSoftware. Существует три части, известные мрачной атмосферой, сложным строением сюжета и нетипичным геймплеем. Игроки должны иметь выдержку, терпение, а также наблюдательность, поскольку для прохождения придется победить множество сильных врагов.

