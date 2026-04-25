Скидки до 55% на продукты в АТБ и Сільпо: что стало с ценами в супермаркетах

Украинские потребители могут экономить на продуктах питания, пользуясь выгодными скидками. Цены в супермаркетах постоянно меняются ввиду инфляции, но сети регулярно устраивают распродажи. Не помешает узнать, что можно купить намного дешевле в АТБ и Сільпо по состоянию на субботу, 25 апреля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных товарах в супермаркетах, на которые действуют скидки до 55%.

Большие скидки в АТБ и Сільпо

Мы промониторили официальные онлайн-магазины двух самых популярных супермаркетов Украины и узнали, какие продукты питания могут достаться потребителям с большой выгодой. Сети снизили цены на товары в разных категориях: сладости, снеки, напитки, колбасные и мясные изделия, кофе/чай, молочные продукты и пр.

Ко всему, в АТБ действует акция "Товар дня". Только 25 апреля посетители супермаркета могут получить скидку 50% на колбасу (99,90 грн вместо 199,90 грн) и набор из четырех банок пива (117,50 грн вместо 235,90 грн). Список других продуктов в АТБ и Сільпо по выгодной стоимости включает:

рис — 57,99 грн вместо 129 грн (-55%, Сільпо);

мороженое 0,5 кг — 99,90 грн вместо 222,50 грн (-55%, АТБ);

молоко — 34,99 грн вместо 69,99 грн (-50%, Сільпо);

наггетсы — 249 грн вместо 469 грн (-47%, Сільпо);

шоколад пористый — 35,90 грн вместо 63,80 грн (-43%, АТБ);

кофе растворимый сублимированный — 399,90 грн вместо 681,70 грн (-41%, АТБ);

томат — 89,90 грн вместо 149 грн (-40%, Сільпо);

семена подсолнечника — 23,90 грн вместо 40,50 грн (-40%, АТБ);

майонез — 32,20 грн вместо 53,80 грн (-40%, АТБ);

творог кисломолочный — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%, Сільпо).

Как изменились цены на яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится на уровне 85,90 грн по состоянию на субботу, 25 апреля. Среднемесячная цена доходит до 87 грн за фасованный десяток. Интересно узнать, как изменились показатели с аналогичного периода прошлого года.

В апреле 2025-го упаковка яиц стоила в среднем 73,40 грн. Получается, из-за инфляции и других факторов продукт подорожал на 18,52% в течение 12 месяцев. Что интересно, индекс потребительских цен достиг отметки 102,64%, то есть относительно марта 2026 года яйца подорожали на 2,64%.

