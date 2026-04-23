Картки по S.T.A.L.K.E.R. 2 спровокували ажіотаж в Україні: що відбувається на OLX

В АТБ продавали альманахи і картки по S.T.A.L.K.E.R 2.

Інколи продаж товарів через OLX обертається проти авторів оголошень. Українці, які в перший тиждень скупили лімітовані інтерактивні картки та альманахи, присвячені відеогрі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, не можуть їх реалізувати. Ціни подекуди доходять до 60 000 грн за артбук, який в АТБ коштував 399 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає про епопею з альманахом і колекційними картками S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Кількість оголошень на OLX зросла у 50 разів

Компанія-розробник гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — GSC Game World — входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи, який також володіє української кіберспортивною організацією Natus Vincere (NAVI). 15 квітня 2026 року спільно з мережею супермаркетів АТБ вона запустила масштабну акцію.

У магазинах можна було придбати лімітовані інтерактивні картки і спеціальний альманах, присвячені культовій комп’ютерній грі. Артбук коштував 399 грн, картки — 20 грн. Однак фанатам не дали змоги насолодитися "полюванням за артефактами", бо велику частину тиражу забрали перекупники.

Як результат, на платформі OLX кількість оголошень, пов’язаних з альманахом і картками, зросла з 10 до понад 170. Про це розповіли на спеціалізованому порталі Gamedev DOU. Пік пошукових запитів припав на 16-18 квітня — в один день сайт зафіксував близько 4 100 відгуків на оголошення.

Оголошення про продаж альманаху з картками на OLX. Фото: скриншот

"Ціновий діапазон один із найширших на платформі: від 1 грн (віддають певну картку) до 60 тисяч грн за повний комплект. Якщо конкретніше: альманах — від 350 до 999 грн, медіанна ціна — 495 грн; окремі картки — від 1 до 200 грн, залежно від рідкісності", — констатували в Gamedev DOU.

Реакція АТБ на ажіотаж

У соціальній мережі Threads українці почали скаржитися на неможливість придбати товар у супермаркетах. Люди консолідувалися, закликаючи всіх фанатів S.T.A.L.K.E.R ігнорувати оголошення на OLX, аби провчити перекупників. В АТБ також вийшли на зв'язок та пообіцяли споживачам надрукувати додатковий наклад.

"Перша партія Альманахів розлетілась швидше, ніж артефакти після Викиду. Ми почули кожного з вас і вже запустили у друк додатковий наклад, щоб кожен дослідник Зони зміг отримати свій примірник за ціною 399 грн", — написали в Threads.

Щоб не допустити попередню помилку, в АТБ створили форму для подання заявки на резерв примірника. Тобто українцям запропонували систему персональних черг із видачею заброньованого альманаху виключно після пред’явлення унікального коду, який надходить на телефон.

