Карточки по S.T.A.L.K.E.R. 2 спровоцировали ажиотаж в Украине: что происходит на OLX

Иногда продажа товаров через OLX оборачивается против авторов объявлений. Украинцы, которые в первую неделю скупили лимитированные интерактивные карточки и альманахи, посвященные видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, не могут их реализовать. Цены иногда доходять до 60 000 грн за артбук, который в АТБ стоил 399 грн.

Количество объявлений на OLX выросло в 50 раз

Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — GSC Game World — входит в бизнес-активы предпринимателя Максима Криппы, который также владеет украинской киберспортивной организацией Natus Vincere (NAVI). 15 апреля 2026 года совместно с сетью супермаркетов АТБ она запустила масштабную акцию.

В магазинах можно было приобрести лимитированные интерактивные карточки и специальный альманах, посвященные культовой компьютерной игре. Артбук стоил 399 грн, карточки — 20 грн. Однако фанатам не дали возможности насладиться "охотой за артефактами", поскольку большую часть тиража забрали перекупщики.

Как результат, на платформе OLX количество объявлений, связанных с альманахом и карточками, выросло с 10 до более 170. Об этом рассказали на специализированном портале Gamedev DOU. Пик поисковых запросов пришелся на 16-18 апреля — в один день сайт зафиксировал около 4 100 откликов на объявления.

"Ценовой диапазон один из самых широких на платформе: от 1 грн (отдают определенную карточку) до 60 тысяч грн за полный комплект. Если конкретнее: альманах — от 350 до 999 грн, медианная цена — 495 грн; отдельные карты — от 1 до 200 грн, в зависимости от редкости", — констатировали в Gamedev DOU.

Реакция АТБ на ажиотаж

В социальной сети Threads украинцы начали жаловаться на невозможность приобрести товар в супермаркетах. Люди консолидировались, призывая всех фанатов S.T.A.L.K.E.R игнорировать объявления на OLX, дабы проучить перекупщиков. В АТБ тоже вышли на связь и пообещали потребителям напечатать дополнительный тираж.

"Первая партия Альманахов разлетелась быстрее, чем артефакты после Выброса. Мы услышали каждого из вас и уже запустили в печать дополнительный тираж, чтобы каждый исследователь Зоны смог получить свой экземпляр по цене 399 грн", — написали в Threads.

Чтобы не допустить предыдущую ошибку, в АТБ создали форму для подачи заявки на резерв экземпляра. То есть украинцам предложили систему персональных очередей с выдачей забронированного альманаха исключительно после предъявления уникального кода, который поступает на телефон.

Что еще нужно знать украинцам

