Знижки на овочі в супермаркетах України: де віддають помідори на 40% дешевше

Ціни на овочі в Україні не радують споживачів. Супермаркети віддають затребувані продукти зі знижками до 50%, однак на помідори, огірки, картоплю чи перець рідко бувають вигідні акційні пропозиції. Ми промоніторили онлайн-магазини кількох відомих мереж і з’ясували, що українці можуть придбати дешевше.

Знижки на овочі в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість червоних помідорів на початку травня 2026 року становить 216,52 грн/кг. Огірки трохи подешевшали з квітня: залежно від виду ціна коливається у діапазоні 75-130 грн/кг. За жовтий болгарський перець взагалі потрібно віддати в середньому 257,48 грн/кг.

На жаль, супермаркети рідко встановлюють вигідні знижки на популярні овочі. Здебільшого акційні пропозиції доходять максимум до 15-20%. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини АТБ, Сільпо і Варусу, аби дізнатися, чи вдасться споживачам заощадити трохи коштів на овочах.

Станом на п’ятницю, 1 травня, супермаркети пропонують знижені ціни на такі затребувані продукти харчування:

картопля біла молода — 119,90 грн/кг замість 69,90 грн (-42%, Варус);

томат — 179,90 грн/кг замість 109,90 грн (-39%, Варус);

буряк молодий — 149,90 грн/кг замість 109,90 грн (-27%, Варус);

цибуля ріпчаста молода — 79,90 грн/кг замість 59,90 грн (-25%, Варус);

огірок Естафета — 8,99 грн замість 11,90 грн (-24%, Сільпо);

томат чері сливка — 79,20 грн замість 99 грн (-20%, Сільпо);

капуста рання — 53,89 грн/кг замість 63,95 грн (-15%, АТБ);

часник — 13,41 грн замість 14,90 грн (-10%, Сільпо);

картопля рання (Єгипет) — 31,59 грн/кг замість 34,89 грн (-9%, АТБ);

перець солодкий червоний — 179,95 грн/кг замість 189,95 грн (-5%, АТБ).

Варто зауважити, що на українському ринку тепличних помідорів фіксується тенденція зниження цін. За даними спеціалізованого порталу EastFruit, ситуація реалізувалася завдяки збільшенню обсягів вибірки у тепличних господарствах. Одночасно з цим упав попит на продукти в сегменті.

З іншого боку, тепличні помідори залишаються дорожчими на 73% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Виробники не виключають можливості подальшого здешевлення продукції, якщо збережуться поточні темпи збуту. Адже доведеться якимось чином розвантажувати склади, щоб не допустити накопичення томатів.

