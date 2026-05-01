Скидки на овощи в супермаркетах Украины: где отдают помидоры на 40% дешевле

Цены на овощи в Украине не радуют потребителей. Супермаркеты отдают востребованные продукты со скидками до 50%, однако на помидоры, огурцы, картофель или перец редко бывают выгодные акционные предложения. Мы промониторили онлайн-магазины нескольких известных сетей и выяснили, что украинцы могут приобрести дешевле.

Скидки на овощи в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость красных помидоров в начале мая 2026 года составляет 216,52 грн/кг. Огурцы немного подешевели с апреля: в зависимости от вида цена колеблется в диапазоне 75-130 грн/кг. За желтый болгарский перец вообще нужно отдать в среднем 257,48 грн/кг.

К сожалению, супермаркеты редко устанавливают выгодные скидки на популярные овощи. В основном акционные предложения доходят максимум до 15-20%. Мы промониторили официальные онлайн-магазины АТБ, Сільпо и Варуса, чтобы узнать, удастся ли потребителям сэкономить немного денег на овощах.

По состоянию на пятницу, 1 мая, супермаркеты предлагают сниженные цены на такие востребованные продукты питания:

картофель белый молодой — 119,90 грн/кг вместо 69,90 грн (-42%, Варус);

томат — 179,90 грн/кг вместо 109,90 грн (-39%, Варус);

свекла молодая — 149,90 грн/кг вместо 109,90 грн (-27%, Варус);

лук репчатый молодой — 79,90 грн/кг вместо 59,90 грн (-25%, Варус);

огурец Эстафета — 8,99 грн вместо 11,90 грн (-24%, Сільпо);

томат черри сливка — 79,20 грн вместо 99 грн (-20%, Сільпо);

капуста ранняя — 53,89 грн/кг вместо 63,95 грн (-15%, АТБ);

чеснок — 13,41 грн вместо 14,90 грн (-10%, Сільпо);

картофель ранний (Египет) — 31,59 грн/кг вместо 34,89 грн (-9%, АТБ);

перец сладкий красный — 179,95 грн/кг вместо 189,95 грн (-5%, АТБ).

Стоит отметить, что на украинском рынке тепличных помидоров фиксируется тенденция снижения цен. По данным специализированного портала EastFruit, ситуация реализовалась благодаря увеличению объемов выборки в тепличных хозяйствах. Одновременно с этим упал спрос на продукты в сегменте.

С другой стороны, тепличные помидоры остаются дороже на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Производители не исключают возможности дальнейшего удешевления продукции, если сохранятся текущие темпы сбыта. Ведь придется каким-то образом разгружать склады, дабы не допустить накопления томатов.

