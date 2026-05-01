Помидоры со скидкой до 40%: в каких супермаркетах упали цены на овощи

Помидоры со скидкой до 40%: в каких супермаркетах упали цены на овощи

Дата публикации 1 мая 2026 17:12
Скидки на овощи в супермаркетах Украины: где отдают помидоры на 40% дешевле
Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи в Украине не радуют потребителей. Супермаркеты отдают востребованные продукты со скидками до 50%, однако на помидоры, огурцы, картофель или перец редко бывают выгодные акционные предложения. Мы промониторили онлайн-магазины нескольких известных сетей и выяснили, что украинцы могут приобрести дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие скидки на овощи действуют в АТБ, Сільпо и Варусе.

Скидки на овощи в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость красных помидоров в начале мая 2026 года составляет 216,52 грн/кг. Огурцы немного подешевели с апреля: в зависимости от вида цена колеблется в диапазоне 75-130 грн/кг. За желтый болгарский перец вообще нужно отдать в среднем 257,48 грн/кг.

К сожалению, супермаркеты редко устанавливают выгодные скидки на популярные овощи. В основном акционные предложения доходят максимум до 15-20%. Мы промониторили официальные онлайн-магазины АТБ, Сільпо и Варуса, чтобы узнать, удастся ли потребителям сэкономить немного денег на овощах.

По состоянию на пятницу, 1 мая, супермаркеты предлагают сниженные цены на такие востребованные продукты питания:

Читайте также:
  • картофель белый молодой — 119,90 грн/кг вместо 69,90 грн (-42%, Варус);
  • томат — 179,90 грн/кг вместо 109,90 грн (-39%, Варус);
  • свекла молодая — 149,90 грн/кг вместо 109,90 грн (-27%, Варус);
  • лук репчатый молодой — 79,90 грн/кг вместо 59,90 грн (-25%, Варус);
  • огурец Эстафета — 8,99 грн вместо 11,90 грн (-24%, Сільпо);
  • томат черри сливка — 79,20 грн вместо 99 грн (-20%, Сільпо);
  • капуста ранняя — 53,89 грн/кг вместо 63,95 грн (-15%, АТБ);
  • чеснок — 13,41 грн вместо 14,90 грн (-10%, Сільпо);
  • картофель ранний (Египет) — 31,59 грн/кг вместо 34,89 грн (-9%, АТБ);
  • перец сладкий красный — 179,95 грн/кг вместо 189,95 грн (-5%, АТБ).
Помидоры со скидкой до 40%: в каких супермаркетах снизили цены на овощи - фото 1
Скидки на овощи в Варусе. Фото: скриншот

Стоит отметить, что на украинском рынке тепличных помидоров фиксируется тенденция снижения цен. По данным специализированного портала EastFruit, ситуация реализовалась благодаря увеличению объемов выборки в тепличных хозяйствах. Одновременно с этим упал спрос на продукты в сегменте.

С другой стороны, тепличные помидоры остаются дороже на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Производители не исключают возможности дальнейшего удешевления продукции, если сохранятся текущие темпы сбыта. Ведь придется каким-то образом разгружать склады, дабы не допустить накопления томатов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. Многие магазины снижают стоимость фасованного и поштучного продукта ввиду завершения пикового периода. Плюс действуют выгодные скидки для потребителей.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких областях Украины самые низкие средние зарплаты. В конце списка по уровню доходов оказалась Кировоградская и Черновицкая области. Там сотрудникам выплачивают 21 375 грн и 21 453 грн соответственно (средний показатель).

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
