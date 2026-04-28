Главная Экономика Вызов для кошельков украинцев: сколько минимально стоит упаковка яиц

Вызов для кошельков украинцев: сколько минимально стоит упаковка яиц

Дата публикации 28 апреля 2026 17:12
Цены на яйца не оставят равнодушными: что происходит в супермаркетах Украины
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине стабильно колеблется стоимость куриных яиц. Цены в супермаркетах зафиксировались после небольшого роста в пиковый период — перед Пасхой. В некоторых магазинах наблюдается удорожание востребованного продукта параллельно с действием выгодных скидок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в украинских супермаркетах по состоянию на 28 апреля 2026 года.

Минимальная цена упаковки яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 84,25-85,90 грн по состоянию на вторник, 28 апреля. Индекс потребительских цен составил 102,55%, то есть продукт подорожал на 2,55% по сравнению с мартом.

В то же время в супермаркетах эта статистика не всегда работает, поскольку рост стоимости иногда компенсируется скидками. Плюс минимальные цены за упаковку находятся на более низком уровне.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных сетей и узнали, сколько потребители должны заплатить за фасованный десяток. Результат оказался таким:

Читайте также:
  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 66,50 грн;
  • Новус — 73,99 грн;
  • Метро — 79,50 грн;
  • Фора — 79,50 грн;
  • АТБ — 79,90 грн;
  • Ашан — 81,80 грн;
  • Мегамаркет — 85 грн.

Это суммы без учета скидок. В МегаМаркете действует акционное предложение до 30 апреля 2026 года, которое позволяет приобрести упаковку яиц на 24% дешевле — всего за 65 грн вместо 85 грн. У других супермаркетах тоже установили выгодные скидки на некоторые позиции в ассортименте.

Сколько стоят поштучные яйца

Чтобы максимально сэкономить на продукте, необходимо выбирать поштучные куриные яйца вместо фасованных. Они априори дешевле, поскольку цена не включает упоминание бренда и картонную упаковку.

Посетители Варуса могут приобрести яйца категории С2 за 4,99 грн/шт. вместо 6,29 грн. Десяток обойдется всего в 49,90 грн, а минимальная стоимость упаковки в супермаркете начинается от 66,50 грн. То есть разница в расходах — 16,60 грн. За такие деньги получится взять дополнительно три яйца.

Новус предлагает потребителям цену 5,70 грн/шт., Фора — 5,79 грн/шт., а МегаМаркет — 8 грн/шт. Стоит отметить, что показатели немного снизились во второй половине апреля, поскольку уменьшился спрос на продукт после Пасхи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие товары отдают с большими скидками в супермаркетах. Мы узнали об акционных предложениях в АТБ и Сільпо. Список ассортимента с пониженными ценами может поразить потребителей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на платформе Steam отдавали множество компьютерных игр со скидками до 95%. Культовый Battlefield 1 стоил всего 59 грн вместо 1 199 грн. Распродажа приурочена к двум масштабным событиям.

супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
